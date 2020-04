El Ministerio de Sanidad extendió ayer los mensajes de prudencia rumbo a la desescalada al ámbito deportivo en general y al mundo del fútbol en particular. "No puedo decir ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes del verano. Sería una imprudencia por mi parte", expresó el ministro Salvador Illa en una rueda de prensa en la que recordó la postura gubernamental sobre el plan de LaLiga de hacer test masivos los jugadores. "Hay una orden del Ministerio de Sanidad que está vigente para todo tipo de colectivos, también para el fútbol. Se tienen que poner a disposición de las comunidades autónomas los test de diagnóstico sean del tipo que sean. Hay que hacer una estrategia de diagnóstico común. Todos tenemos que remar en la misma dirección", recalcó Illa. "Vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas para analizar cómo pueden ir retomando sus caminos las distintas actividades profesionales", explicó el ministro.

"Las cosas no van a ser como antes. Hasta que no aparezca una vacuna, tenemos que aprender a convivir con este virus que, insisto, es peligroso y al que no hay que perder el respeto", subrayó Illa en su comparecencia. En la línea de lo expresado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el sábado, el ministro admitió que la fase de desescalada será gradual y siempre guiada por la evolución de la pandemia, por lo que el regreso del fútbol, primero a los entrenamientos y después a la competición, si esta puede reanudarse, está en el aire.

LaLiga tenía previsto iniciar este martes la realización de test a los jugadores, cuerpos técnicos y servicios médicos de Primera y Segunda División, pero tras recibir la advertencia del Ministerio de Sanidad lo aplazó sin fecha. La reactivación de la competición depende ahora de que el Gobierno dé luz verde a la vuelta a la actividad deportiva y de que las autoridades sanitarias aprueben el protocolo del Consejo Superior de Deportes (CSD) al cual se acoge LaLiga.

La nueva fecha que se baraja para el regreso de los equipos a los entrenamientos es el 11 de mayo, por lo que los test podrían comenzarse a realizarse, si hay autorización gubernamental, una semana antes. El plan debe contar todavía más con la aprobación de los futbolistas, que hasta ahora han mostrado sus dudas y temores sobre las garantías sanitarias en su vuelta a la actividad.