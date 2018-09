Sangre; escasez de donadores

La Cruz Roja de Reynosa tiene Banco de Sangre para ofrecer servicio a la población, pero el problema está en que pocas personas donan de manera altruista.

Para quien solicita de manera urgente y no tiene recursos se le otorga sin costo, pero si viene de otro hospital y si tiene acceso a recursos, paga los insumos y debe llevar donadores para reponer la sangre que se entrega.

CON UNA DONACIÓN SE SALVAN HASTA TRES VIDAS

Clara Zamarripa Ríos, vocera de la cruz roja, explicó que hay muchas personas que donan pero por reposición, donan porque quieren para un amigo o familiar cercano, pero no para cualquier ciudadano.

"No hay una cultura de la donación altruista, un 4 por ciento a nivel nacional dona en forma altruista, no tenemos cultura para ayudar a alguien, con una donación se puede salvar hasta tres vidas", dijo.

La Cruz Roja realiza campaña de concientización en escuelas y empresas, para que se incremente la donación de sangre altruista, por lo que se busca cambiar la cultura.

Un ejemplo en una empresa un empleado necesitaba 45 unidades de sangre, por lo que es necesario hacer conciencia de cómo se puede ayudar a mucha gente.

"Hay gente que nunca ha donado y no sabe como se usa o que pasa en el cuerpo, llegan con el temor de que me va a doler y no saben de los beneficios", recalcó.

Reconoció que hay voluntarios que donan dos veces por año, pero son pocos, por lo que se hace el llamado a la población para que hagan conciencia y donen en forma altruista.

Qué pasa con tu sangre

Tu sangre se divide en tres partes los glóbulos rojos, plaquetas y plasma, la cual dura 42 días en refrigeración la sangre, 5 días las plaquetas y hasta tres años el plasma congelado.

>El plasma se usa para tratar enfermedades inmunológicas ayuda a la coagulación en casos de hemorragia y contribuye con el proceso de curación con cirugías graves.

>Las plaquetas dan la capacidad a nuestra sangre de coagular de manera adecuada

>Los glóbulos rojos transportan oxigeno desde los pulmones a todos los tejidos y ayudar a eliminar el dióxido de carbono en el organismo.

>Para un trasplante de hígado se requiere: 30 bolsas de glóbulos rojos, 40 de plasma y 100 de plaquetas.