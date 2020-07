Sancionarían a quien no use cubrebocas

Legisladores locales ven como una opción sancionar a personas que no usen cubrebocas o que propaguen el virus del Covid-19 en las calles, aunque saben que son medidas no muy populares entre la población en general, como el doble no circula, pero lo primero es hacer el exhorto para que cumplan con los lineamientos.

En Nuevo León, los diputados locales, aprobaron las reformas al Código Penal de Nuevo León, para aplicar esas sanciones que van a tres años de cárcel y de 100 a 400 cuotas que son de 8 mil 688 pesos hasta los 34 mil 752.

Quién en Nuevo León tenga coronavirus o cualquier otra enfermedad grave transmisible y salga a la calle a contagiar a otras personas sin guardar aislamiento, será merecedor de cárcel y de sanción económica, a demás a quien no porte cubrebocas en la vía pública.

Gerardo Peña Flores, diputado local, comentó que ha sido un tema que han estado viendo permanentemente, como lo que se hizo para evitar la agresión a los médicos y enfermeras ante el alza de casos, incluso se ha exhortado a la sociedad civil del respeto a la obligación de traer el cubrebocas.

"Hemos venido construyendo ahora si que el andamiaje para justamente para de ser necesario llegar a esa situación, nosotros confiamos en que la gente haga caso, que comprenda y entienda que esto es una realidad y que es necesario cuidar la salud", dijo.

¿Podría darse una iniciativa como la de Nuevo León?

"Si podría desde luego analizarse, hasta este momento hemos hecho todos los llamados, se han hecho esfuerzos extraordinarios, el doble no circula que a veces no son populares, que la población reacciona no favorablemente pero como autoridad nos lleva la responsabilidad de salvaguardar a los Tamaulipecos, para cuidar a las mayorías", respondió.

El legislador local, hizo el llamado a la población en general, principalmente de los ocho municipios donde hay alza de casos como Reynosa, para que se baje la movilidad y se puedan disminuir los contagios.

"Sabemos que es una situación difícil, complicada, que no es fácil, que hay hartazgo de no poder realizar las actividades que estaba acostumbrado, que no puedes ir a ver familiares, es algo que todos estamos viviendo, pero es la única manera de regresar pronto a nuestra normalidad es que juntos hagamos un grandísimo esfuerzo y cortemos la cadena de contagio", recalcó.