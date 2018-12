Sancionarán negocios por bolsas de plástico

´´No sabemos en realidad si será más caro o no porque nosotros no nos encargaremos de financiarlo, serán los mismos dueños de negocios quienes decidan su gasto, hay muchas alternativas, no es una imposición es un acto de conciencia´´. Gilberto Estrella, Seduma.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente dio un ultimátum a los negocios para que dejen de usar bolsas de plástico en entrega de mercancías y advierte sanciones a partir de enero.

El titular de la dependencia estatal, Gilberto Estrella, hizo un llamado a los comercios locales para recordar que este 31 de diciembre se vence el plazo del proceso de transición para eliminar las bolsas de plástico y sustituirlas por aquellas que estén elaboradas por lo menos en 30 por ciento de material reciclado.

A partir del 1 de enero del 2019 en Tamaulipas se aplicará una ley de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

"Tamaulipas será el quinto estado a nivel nacional en aceptar esta ley, la decisión se aprobó en el Congreso del Estado hace ya más de 3 meses y ese periodo se consideró de transición para todos los que usen bolsas de plástico".

Explicó que la decisión de los legisladores apuntó a la conservación y cuidado del medio ambiente.

Todos aquellos comercios incluidos restaurantes, supermercados y tiendas departamentales tendrán prohibido utilizar las bolsas de plástico, en su remplazo deberán buscar proveedores que usen materiales reciclados, dijo el funcionario.

Los costos de este cambio serán asumidos por los propietarios, el titular de la SEDUMA indicó que como alternativa se puede optar por pedirle a los clientes que lleguen con bolsas de yute, tela ó listón, recipientes para depositar los productos ó cobrar un extra por la bolsa de plástico renovable.

"La inversión que van a hacer dependerá de ellos, no sabemos en realidad si será más caro o no porque nosotros no nos encargaremos de financiarlo, serán los mismos dueños de negocios quienes decidan su gasto, hay muchas alternativas, no es una imposición es un acto de conciencia".

Para aquellos comercios que se nieguen a ser parte del cambio se contemplan sanciones, aunque todavía no están definidas, el Congreso deberá designarlas para garantizar se cumpla con la norma.

"Esta ley no tiene como objetivo ser algo recaudatorio, por ello todavía no hay multas, pero sí existirán, por que se trata de cambiar la imagen de una ciudad contaminada por el plástico, de ser agradecidos con el medio ambiente", precisó.

Puntualizó que acuerdo con datos de la SEMARNAT en México se generan diariamente 102 mil 895 toneladas de residuos, de los cuales 10.9 por ciento es plástico.

Deben cambiar

>Las nuevas deberán estar elaboradas por lo menos en un 30 por ciento de material reciclado

>Aunque no están definidas, la SEDUMA anunció sanciones para quienes no cumplan

> La ley aplicará desde el 1 de enero del 2019 en todos los comercios, incluidos restaurantes, supermercados y tiendas departamentales

>Rechazan se trate de una medida recaudatoria, sino de conciencia por medio ambiente

>Será el Congreso Local quien decida el monto de las multas