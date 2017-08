Sanciona Profeco a doce comercios

Cd. Victoria, Tam.- En el presente operativo de inspección a comercios relacionados con el giro escolar, la Procuraduría Federal del Consumidor sancionó a doce comercios por distintas faltas no graves que van desde no publicar en lugar visible los precios de los productos hasta no expedir comprobantes fiscales, estos habrán de hacerse merecedores de multas que van desde los 400 hasta los 2 millones 600 mil pesos.

"Sí sancionamos algunos establecimientos, sobre todo tiendas de electrónicos aquí en la ciudad, algunos estacionamientos principalmente por no exhibir precios a la vista del público consumidor y estos procedimientos habrán de iniciarse en los próximos días", recalcó Alejandro Martínez Castañón, encargado de despacho de Profeco en Tamaulipas.

Siete comercios se localizan en Ciudad Victoria, tres en Reynosa y dos en Tampico, "en algunos casos hay inconsistencias en las garantías, realmente no son faltas graves como pudiera ser la publicidad engañosa que sería una falta realmente grave, en ese sentido vamos a iniciar los procedimientos que indican la ley y en su momento emitiremos las sanciones correspondientes".

Aclaró que en esta ocasión todavía no han sido sancionadas escuelas particulares por algunas faltas como en años pasados, "sancionamos en su momento al ICEST en Matamoros y en Tampico por no querer entregar documentos a los estudiantes".

Por otro lado Martínez Castañón recordó que en los 18 meses en los cuales ha estado al frente de la Profeco han sido recuperados 39 millones de pesos a favor de los consumidores producto de distintos procedimientos, "habíamos endurecido un poco la aplicación de la ley para evitar abusos en contra de la economía de los consumidores".