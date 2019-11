Sancionan a dueña de terreno por tener diez espectaculares

Tampico, Tam.- Por tener diez anuncios espectaculares, la propietaria de un terreno sobre la prolongación de la Avenida Hidalgo fue sancionada con 84 mil pesos, esto debido a la renuencia de retirarlos pese al exhorto de Protección Civil.

Pedro Romero Sánchez, secretario de la referida dependencia, dijo que el terreno se encuentra en la esquina de la prolongación Avenida Hidalgo y Marqués de Guadalupe de la colonia Herradura.

El funcionario informó que el martes le notificaron a la ciudadana que tendría que retirar los espectaculares que tiene en su predio, además de clausurar tres de los anuncios.

"Ya clausuraremos el resto, tiene como diez en total, ya la dueña del predio está citada y los propietarios de los espectaculares ya hicieron acercamiento en presidencia municipal", indicó.

Al hablar sobre las causas que motivaron la sanción, el funcionario municipal explicó que no está permitido instalar espectaculares en casa-habitación.

"Es un predio y hay tres puntos que no está cumpliendo. Primero: el lugar no está permitido, dos: de acuerdo con el reglamento los espectaculares deben estar retirados 200 metros y no cumplen con eso y la tercera; todas las empresas dedicadas a espectaculares deben presentar a Protección Civil un programa de mantenimiento cada seis meses y ninguna de las empresas lo ha hecho. Ahorita ya se acercaron estamos en pláticas con ellos".

Precisó Pedro Romero que la propietaria del terreno deberá pagar una multa que asciende a las mil UMAS que es equivalente a 84 mil y será el tesorero el que haga las acciones correspondientes, mientras que los propietarios de los anuncios no han sido sancionados.