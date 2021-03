Sancionado por abordar Covid en telenovela

"La apuesta era: ´Creo que vale la pena, hay que hacerlo, lo estamos viviendo´. Confiaron en mí pero sí me llamaron la atención por no haber avisado, pero creo que funcionó", agregó.

Osorio aseguró que habló sobre el proceso de acudir a grabar la producción "¿Qué le pasa a su familia?", durante la pandemia.

"A veces nos cuesta trabajo tener que aceptar esta realidad, pero ni modo, no es un problema de mi país, es un problema mundial y eso tenemos que tocarlo, nos guste o no y hacer conciencia de que si nosotros no nos cuidamos, imagínate no cuidar algo tan importante como es el alimento que está llevando doña Luz que cuida tanto, debe de tener mucha higiene dentro del lugar, mucho respeto por su clientela, y ahí está el mensaje", añadió.