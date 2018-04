Sanciona EU a promotor de Julión Álvarez ligado al CJNG y Los Cuinis

NOTICIAS RELACIONADAS Fotógrafo sancionado por EU presume haber trabajado con “Canelo”

La designación, impuesta por el Departamento del Tesoro, también aplica a la empresa de Pérez Alvear, Gallistica Diamante, y al "fotógrafo de moda" Miguel José Leone Martínez, alias Miguel Leone, quién es un ciudadano dual venezolano-italiano residente en México y en realidad encabeza la red de prostitución de Los Cuinis.

El dinero del narco es blanqueado al mezclarlo con ingresos legítimos por la venta de boletos, alimentos y estacionamiento en grandes eventos controlados por Gallística, como el Palenque de la Feria de San Marcos y la Feria de San Isidro en Metepec, afirmó el Tesoro.



Reforma publicó en agosto de 2017 que el Gobierno federal investigaba a Chucho Pérez por sus vínculos con el CJNG y su relación sentimental con Berenice González Valencia, hermana de Abigael González Valencia, El Cuini, uno de los líderes del CJNG, quien operaba desde España hasta que fue detenido en Puerto Vallarta en 2015.



"Pérez Alvear es un promotor musical mexicano quien lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias "Mencho") y Abigael González Valencia, respectivamente", afirmó el Tesoro.



"Chucho Pérez tiene estrechos vínculos con la familia de González Valencia, y usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical, Gallistica Diamante (alias "Ticket Premier") que también fue designado hoy", agregó.



También destaca que Pérez Alvear promueve espectáculos de narcocorridos que glorifican a los cárteles, y recuerda que ha sido promotor de Julio César Álvarez Montelongo, Julión Álvarez, el cantante que también fue designado por el Tesoro en agosto de 2017 por vínculos con el narcotraficante Raúl Flores, El Tío, aliado del CJNG.



"Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis", afirmó el Tesoro.



El comunicado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro, no aclara si ya existe acusación penal ante alguna Corte de Estados Unidos contra Pérez Alvear y Leone Martínez.



La Ley de Cabecillas o Ley Kingpin, con base en la cual se hacen este tipo de designaciones, conlleva el congelamiento de todos los activos de las personas señaladas en Estados Unidos y puede acarrear multas hasta por 10 millones de dólares y 30 años de prisión para los líderes de organizaciones criminales.



Sin embargo, no en todos los casos se presentan cargos penales, como ha sido con Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez, que fueron designados por sus vínculos con El Tío pero no tienen acusación por algún delito.