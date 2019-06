Sanción le arrebata el triunfo a Vettel

Guadalajara, México.- Sebastián Vettel fue el primero en ver la bandera a cuadros este domingo en Montreal, pero una sanción polémica de 5 segundos le arrebató la victoria, por lo que Lewis Hamilton es el ganador oficial.

"Nos están robando", dijo por radio el alemán de Ferrari cuando fue notificado de la sanción, después de que en toda la competencia fue líder, pero sufrió con la presión de Hamilton, quien nunca se le separó a más de tres segundos de distancia.

En la vuelta 48 cuando el inglés más presionaba, Vettel perdió el control del coche y se subió al pasto, pero al incorporarse a la pista, le redujo el espacio al Mercedes y por poco se tocaron.

Hamilton pidió que se investigara la maniobra al tener que soltar el acelerador y así los comisarios de carrera, 10 vueltas mas tarde, anunciaron el castigo de 5 segundos, ventaja que el Ferrari nunca le pudo sacar al Mercedes.

"No, no. Así no. ¿A dónde diablos querían que fuera?, si tuve que controlar el auto al salir del pasto", dijo Vettel al bajar del coche.

El final fue aún más polémico cuando Vettel no llevó el coche al callejón de ganadores y cuando Hamilton se había ubicado en el cartel del primero, Vettel llegó a pie y cambió los carteles, poniéndole el segundo al Mercedes y dejando el primero vacío ante la ausencia de su coche.

"Tengo que agradecer a mi equipo por el trabajo. Obviamente no quería ganar de esta manera. Yo quería forzar al error, él se fue ancho", declaró Hamilton.

Charles Leclerc fue el tercero, pero más un testigo mudo de los momentos tensos entre Vettel y Hamilton. En el podio, el alemán sí respetó el lugar de Hamilton y se ubicó en segundo, aunque con protesta a los oficiales de carrera por la polémica sanción.

Cuando se vieron en el salón de ganadores, Vettel saludó al ganador oficial, pero le aclaró que la decisión era injusta de los comisarios.

El mexicano Sergio Pérez, quien partió en el lugar 15 de la parrilla, apenas pudo terminar en 12 con el Racing Point, mientras que su coequipero, Lance Stroll que partió en el 17, terminó noveno dentro de los puntos, al tener una estrategia larga con neumáticos duros en toda la competencia.

Checo ligó su tercera carrera sin sumar puntos.