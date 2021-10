Sanción de Cofece, tardía y ´benévola´

Justino Compeán, Decio de María y Enrique Bonilla usaron su poder e influencias como máximos jerarcas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga Mx, idearon un sistema para camuflar el "Pacto de Caballeros" a través de la figura denominada "derecho de retención", al que agregaron una serie de condiciones en aras de mantener el control de fichajes.

Y como ocurre en esos casos, los más golpeados resultaron ser los futbolistas, porque gracias a ese "derecho de retención" forman parte de los "inventarios de jugadores profesionales", una de las creaciones de los citados exdirectivos.

"´El Pacto de Caballeros´ es el derecho de retención", admitieron Compeán, expresidente de la FMF, y De María, exsecretario general y extitular de la FMF, durante sus comparecencias ante la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia (Cofece).

Compeán aceptó que la federación, a través de la Liga Mx, implementó y aplicó el derecho de retención "en el día a día. Es decir, era la persona que ponía las reglas y las aplicaba en los casos de derecho de retención que surgían. Cuando existían dudas entre los equipos de cómo aplicarlo, la Liga Mx proporcionaba la respuesta", detalló.

Todo esto forma parte de los testimoniales de los agentes económicos emplazados que se consignan en el acuerdo de conclusión emitido por la autoridad investigadora de la Cofece en una carpeta de 489 páginas en su versión pública, a la que se tiene acceso desde el pasado 30 de septiembre en el sitio web de la comisión (expediente IO-002-2018).

Este semanario consultó esa versión, que incluye los nombres de los ocho agentes económicos sancionados, entre ellos Compeán; De María; Bonilla, expresidente ejecutivo de la Liga Mx, y Guillermo Cantú, por su responsabilidad en las prácticas monopólicas absolutas.

El "Pacto de Caballeros" (identificado en el análisis por la autoridad investigadora como conducta uno) y los topes salariales impuestos por la Liga Mx Femenil (conducta dos) fueron las causas de estas inéditas sanciones.

A Compeán se le impuso la sanción máxima que resulta más benéfica, equivalente a 1 millón 962 mil 800 pesos. Pero el daño causado asciende a 7 millones 919 mil 832 pesos por coadyuvar en representación o por cuenta y orden de la FMF en la realización de la conducta, si bien la autoridad consideró que la intencionalidad de la conducta ameritaba incrementarle a ese monto una cantidad equivalente (7 millones 919 mil 832 pesos), al juzgar que la infracción cometida por los agentes económicos emplazados es de "gravedad máxima".

Para la autoridad investigadora, la infracción de Compeán redujo "artificialmente" la competencia entre los clubes al imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de "inventarios" para cada club, y que sus competidores tenían que respetar. "Es decir, no podían contratar a los jugadores sin contrato vigente, a menos que: 1.- contarán con la anuencia de éste, y 2.- en su caso, pagarán o no una contraprestación económica a cambio".

Multas benévolas

La multa que le correspondería a Compeán, en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivalente, alcanza los 15 millones 839 mil 664 pesos. Empero, la cifra es superior a la sanción máxima que resulta más benéfica para el responsable, establecida en la ley anterior en el Diario Oficial de la Federación: 1 millón 962 mil 800 pesos.

De María, exsecretario general y expresidente de la FMF, también recibió la sanción máxima que resulta más benéfica: 2 millones 256 mil 800 pesos, pese a que el monto que le correspondería cubrir por el daño total causado asciende a 90 millones 22 mil 90 pesos.

Bonilla, quien fue secretario general de la FMF primero y luego presidente ejecutivo de la Liga Mx, recibió un correctivo idéntico al de De María, Margarita de Jesús Iglesias (directora de Afiliación y Registro), Víctor Garza Valenzuela (presidente de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la FMF) y Víctor Guevara (director general de Operaciones, Competiciones y Desarrollo), mientras Anna Esther Peniche (directora jurídica de la Federación) y Guillermo Cantú, exsecretario general del organismo, fueron multados con la cifra más alta: 14 millones 508 mil pesos.

Por la intencionalidad de la conducta, la sanción económica que le correspondería a Cantú, por la valoración de los elementos de la norma, asciende a 86 millones 590 mil 163 pesos.

Pero como la cifra supera la multa máxima establecida en la Ley Federal de Competencia Económica, la sanción a imponer es por 31 mil 489 pesos y 10 centavos.

Luego de tres años de que la autoridad investigadora iniciara las averiguaciones, el pasado 23 de septiembre el pleno de la Cofece anunció las multas para la FMF, 17 clubes de la Liga Mx y emplazó a ocho personas físicas –sin revelar los nombres– por 177.6 millones de pesos, por su responsabilidad en las prácticas monopólicas absolutas y coadyuvar a la realización de éstas, es decir, por coludirse en el mercado de fichajes.

La FMF fue castigada con 2 millones 256 mil 800 pesos, monto proporcional a la lesión causada.

En realidad, la sanción que le correspondía, respecto a la valoración de los elementos, equivale a 102 millones 429 mil 827 pesos por el daño causado en la conducta uno. En la conducta dos, la FMF originó una afectación por 32 millones 159 mil 996 pesos, aunque fue multada con 15 millones 208 mil 200 pesos.

Entre los 17 equipos sancionados, América causó un daño en la conducta uno por 2 millones 903 mil 938 pesos. Empero, la autoridad estimó procedente descontar 10% de la multa (209 mil 393 pesos). Aunque la infracción es de "gravedad alta", fue multado con 5 millones 517 mil 483 pesos y con 3 millones 758 mil 117 pesos en la conducta dos.

Un caso más: Guadalajara recibió un castigo similar que su rival en la conducta uno, y 4 millones 17 mil 165 pesos en la conducta dos.

En entrevista, la comisionada presidenta suplente de la Cofece, Brenda Gisela Hernández Ramírez, asegura que el expediente de este asunto ya quedó concluido tras la resolución del pleno. No obstante, advierte que el caso podría tomar otro rumbo de encontrarse más elementos que motiven a nuevas sospechas de prácticas monopólicas absolutas.

La Cofece "puede volver a investigar", seguida en forma de juicio, y eventualmente tomar una resolución, al precisar que en el expediente se estableció "la conclusión" de estas conductas en las que se encontraron elementos que en su momento fueron investigados, dice Brenda Gisela.

"Las conductas están previstas como prohibidas dentro de la ley General de Competencia Económica. En ese sentido, la comisión va a estar alerta", asegura la comisionada.

Ese nocivo pacto

El "Pacto de Caballeros" afectó por igual a los jugadores, aunque difícilmente algún agraviado se aventuró a exponer sus problemas por temor al desquite. Estas prácticas también alcanzaron a los seleccionados nacionales Gerardo Torrado, Francisco Fonseca, Omar Bravo, Alan Pulido y Ramón Ramírez, entre otros.

Para garantizar la utilidad, los clubes seguían la misma conducta: los futbolistas mexicanos se marchaban a las ligas extranjeras como agentes libres, pero al regresar se encontraban con las trabas de los clubes de la Liga Mx. De esa forma el equipo interesado en sus servicios estaba obligado a pagar un alto porcentaje por "derechos de formación" al último equipo en el que había militado el jugador en el torneo local.

Carlos Sánchez, quien vio truncada su carrera en el Club América después de sufrir un infarto cerebral en pleno entrenamiento por un coágulo en la arteria carótida, vivió su propio calvario antes de este episodio. El exjugador relata haber sido víctima de un boicot en detrimento de su ascenso deportivo tras su paso por los equipos América y San Luis, cuando las franquicias pertenecían a Grupo Televisa, de Emilio Azcárraga Jean.

El primer momento ocurrió en 2002, cuando fue cedido al San Luis y ganó el título en la División de Ascenso y con ello el regreso a la Primera División, mientras América conquistaba el campeonato en la categoría mayor.

"Apenas ganamos el título, América ejerció su derecho a la propiedad de mis servicios profesionales y me retuvo cuando ya tenía mi lugar asegurado en San Luis. No pude decidir a dónde ir porque en América me ordenaron regresarme de manera arbitraria. Tenía 22 años. A esa edad sólo buscaba tener continuidad y una mayor proyección deportiva, obviamente para mejorar en lo económico y en lo deportivo.

"Los vicepresidentes del América, Alejandro de Haro y Héctor González Iñárritu, me mintieron: me prometieron que tendría continuidad. Pero no fue así... en tanto, San Luis perdió la categoría en el torneo Clausura 2004, y otra vez de vuelta a la División de Ascenso, al tiempo que el entrenador Leo Beenhakker regresó al América para dirigirlo por segunda ocasión."

Repentinamente, América envió a Sánchez para buscar nuevamente el ascenso con San Luis. "Cuando el San Luis estaba en la Primera División me prohibieron jugar ahí, pero al descender me mandaron para allá, y me redujeron el salario, de 40 mil a 12 mil pesos.

Según Sánchez, en su primera etapa en San Luis devengó 170 mil pesos mensuales. "Al regresar al América, el presidente Yon de Luisa me bajó mis percepciones a 42 mil pesos. Me dejó en una encrucijada: aceptaba la propuesta o dejaba el futbol...".