Sánchez Cordero, Sheinbaum y Gutiérrez Müller respaldan a López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.– La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, respaldaron al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en los informes que ofrece todos los días sobre la pandemia del covid-19 y llamaron a seguir sus recomendaciones.

Las declaraciones de las funcionarias y de la primera dama del país respondieron al hecho de que ayer por la noche TV Azteca, la televisora de Grupo Salinas –propiedad del multimillonario Ricardo Salinas Pliego–, calificó de "irrelevantes" las conferencias del funcionario público y pidió a la gente ya no "hacerle caso".

La televisora se apoyó en declaraciones del gobernador de Baja California, Javier Bonilla, en el sentido de que las cifras que da López-Gatell sobre casos de covid-19 no coinciden con las que él tiene en la entidad.

Esta mañana, cuestionada al respecto, Sheinbaum Pardo consideró que ese tipo de llamados son "irresponsables" y aseguró:

"No estoy de acuerdo. No voy a pelearme con la televisora, de manera directa o no, pero me parece que aquí todos tenemos que ser responsables, está en juego la vida de las personas. Hemos visto lo que ha pasado en otros países. Se han tomado medidas a tiempo en nuestra ciudad y en nuestro país para no llegar a la saturación hospitalaria".

Agregó: "es importante que no hagamos llamados que pueden llegar a ser irresponsables en la medida que se le oriente a las personas que no tomen la sana distancia y que regresen a sus labores normales".

La mandataria local subrayó que en medio de la emergencia sanitaria "se requiere mucha mucha unidad en el mensaje" y no la descalificación sin conocimiento de los datos. Consideró que "entrar a un debate de descalificación no ayuda al país, no ayuda tampoco a la ciudadanía y menos ayuda a enfrentar de manera conjunta esta epidemia que está ya en nuestro país".

"Grave, hacer política con covid-19"

Respecto a los cuestionamientos que varios gobernadores han hecho a los datos y recomendaciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reiteró "totalmente" su respaldo al funcionario, desde el punto de vista científico, y dijo que es "muy grave" que tomen la pandemia como tema político.

"Sí, totalmente yo creo que ahí ha habido un trabajo muy profesional", dijo. Y reiteró que las diferencias que se puedan presentar entre los números que se dan en las conferencias de las 19:00 horas y las que tengan en los estados, se deben a que hay una especie de "desfase de tiempo" en los reportes.

Luego, sin mencionar nombres, se dirigió a los gobernadores: "Es muy grave querer utilizar esta emergencia sanitaria, esta pandemia mundial, como un tema político. Eso es en lo que no estamos de acuerdo. Es un tema de salud y la salud es lo primero".

En referencia al video que emitió el gobernador morenista Javier Bonilla, comentó: "No me parece que, a través de un video, hacer una declaración resuelva el problema de la atención que el gobierno de México, los gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México tenemos que tener de manera responsable en cada una de las zonas del país".

De paso, comentó que tampoco es momento de discutir un cambio en la distribución fiscal. "Todos estamos viviendo una situación difícil como país y aquí tiene que haber una solidaridad como país. La Ciudad de México aporta muchísimos recursos al resto de la República y no por eso vamos a decir que esos recursos se regresen a la ciudad, porque aquí lo primero que hacemos es ser solidarios, no solamente con los propios habitantes de la ciudad, con sus visitantes, sino con el resto de la República".

"López-Gatell, voz autorizada"

En su cuenta de Twitter, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, escribió: "Mantengámonos unidos frente a la emergencia sanitaria que atraviesa México. Sin excepción sigamos las indicaciones del subsecretario de @SSalud_mx, experto en epidemiología, @HLGatell, que es la voz autorizada y oficial de todo el sector salud, en este tema. #MéxicoUnido #COVID19".

Ese mensaje fue retuiteado por la esposa del primer mandatario, Beatriz Gutiérrez, quien agregó: "Infórmate a través de las autoridades sanitarias. Todos los días, aquí, 19:00, conferencia de ?@HLGatell. El confinamiento responsable hará que se reduzca la tasa de contagios. ?#MéxicoSolidario".