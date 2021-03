Sánchez Cordero acusa violencia por ser mujer en el gobierno

Durante el panel "Participación política de las mujeres en México: Retos y temas pendientes", organizado por la Harvard University Mexican Association of Students, la secretaria de Gobernación volvió a señalar que en el pasado los integrantes del Gabinete de Seguridad la violentaba, por ejemplo, al ignorar su presencia y no escucharla.

"Cuando yo dije que sufría violencia en las reuniones de seguridad, era cierto, ¿Por qué? Porque se hacían grupos de puros hombres, estaba yo la única, y saben quién me volteaba a ver, nadie, antes de que llegara el Presidente, ahí estaban cuchicheando todos, menos yo, yo no estaba incluida en esas bolitas de funcionarios", dijo Sánchez Cordero. La responsable de la política interior precisó que este tipo de actitudes ya no se dan dentro del Gabinete de Seguridad, pero criticó que los hombres que forman parte de ese grupo no le daban importancia a lo que ocurría.

Noticia Relacionada Hacen homenaje en streaming para Manzanero

"Era una situación que a lo mejor para ellos no era importante, es más, ni la percibían como tal, ¿y por qué no la perciben como tal? Porque es una cultura distinta, porque ni siquiera la sienten, porque ni siquiera se dan cuenta, porque es lo natural y lo normal en la cultura constante de este patriarcado y este machismo", mencionó Sánchez Cordero. Por otra parte, la titular de Gobernación también acusó que por su condición de mujer los medios de comunicación la han criticado e incluso le han dicho que es un "florero".

"¿Por qué? Por la agresión que se tiene hacia una posición que tradicionalmente, que históricamente, había sido única y exclusivamente de los hombres", aseveró la funcionaria. Agregó que ha sido un reto enorme atender los conflictos políticos internos del país, y consideró que si su labor no se nota es porque la está haciendo bien. "Quiero compartirles a ustedes lo difícil que ha sido para mí ser secretaria de Gobernación, ha sido de verdad un reto enorme por la complejidad de la Secretaría, entre otras cosas, porque es la Secretaría de la política interior y porque lo que yo hago dentro de esa Secretaría no se nota. ¿Y por qué no se nota? Porque cuando sí se nota es cuando la Secretaría no está funcionando", añadió Sánchez Cordero.

En otro tema, durante su participación en el panel virtual la funcionaria federal destacó la importancia de que las mujeres que ahora ocupan cargos importantes hagan bien su trabajo para abrir el camino a más mexicanas. "Somos beneficiarias y si somos beneficiarias de haber llegado a una posición privilegiada, somos también corresponsables de que muchas mujeres más lleguen a esas mismas posiciones. ¿Y cómo pueden llegar muchas más mujeres a esas posiciones, cuando nosotras demos los resultados esperados y mucho mejores que los varones que han estado en estas posiciones?", señaló la ministra en retiro.