Sana su corazón

Los mejores amigos se conocen no en las buenas, sino en las malas y en las decepciones amorosas como se lo demostró Rubén Albarrán a Héctor Guerra.

Disponible en todas las plataformas al igual que el video, la rola está incluida en el reciente disco de Guerra que tituló Perreo Cósmico.

"La canción habla de soltar, cerrar ciclos y comenzar uno nuevo", explicó el cantante de origen boliviano-español.

"En mi caso este tema se escribió cuando estaba terminando una relación, justo antes de empezar la pandemia. Yo venía con mi corazón roto, hecho pedacitos, ahí me encontré con Rubén y le dije ´me han roto el corazón, nunca he pasado por esto, el mundo se me está viniendo abajo´. Fue así como decidimos soltarlo a través de una canción".

El tema, en el que también participa Macaco, fue grabado hace un año, pero la pandemia retrasó su lanzamiento.

Recordó que cuando le contó su drama al intérprete de "Ingrata", lo entendió muy bien porque él también había pasado por una separación que en el pasado le habría roto el corazón.

"En la canción, Rubén me dice ´fue duro, pero vamos a superarlo con sonrisas y aprendizaje´. Él también había pasado lo que yo, pero en otro momento, como él ya lo había superado, podía aconsejarme diciéndome ´hermanito tranquilo, todo va a pasar´".

La melodía, explicó Héctor, aunque tiene un ritmo para bailar, destaca por el mensaje de su lírica.

"Suéltalo" es parte del concepto de su álbum Perreo Cósmico que significa baile, pero de letras con mensajes.