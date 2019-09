Sana al escribir sus memorias

Ciudad de México.- La actriz estadunidense Demi Moore confesó que escribir sus memorias, que se publicarán el 24 de septiembre, la ayudaron en su viaje de sanación.

Inside Out es el título del libro de la estrella de Los Ángeles de Charlie: Al Límite, en el que además de hablar sobre su ascenso a la fama y sus matrimonios con Bruce Willis y Ashton Kutcher, se sincera sobre su infancia, cuando fue violada a los 15 años y sus recientes luchas contra el abuso de sustancias.

"Es emocionante y, sin embargo, me siento muy vulnerable. No hay portada de un personaje. No es la interpretación de otra persona sobre mí", declaró en entrevista con el diario The New York Times.

SE REDESCUBRE

La productora le da crédito al libro por ayudarla a trabajar problemas tanto a nivel emocional, como físico y mental, ya que al escribirlo pudo redescubrirse a través de los logros y reveses de su vida.

"Tenía que descubrir por qué hacer esto, porque mi propio éxito no me impulsó", añadió.

La nominada al Globo de Oro recuerda que, en el apogeo de su carrera, fue criticada por ser codiciosa, toda vez que comenzó a ganar a la par que los hombres, y señaló que con eso llegó mucha negatividad y mucho juicio hacia ella.

PIONERA EN IGUALDAD SALARIAL

Actualmente, la famosa dice que se siente honrada por ser pionera en la igualdad salarial.

"Estoy feliz de haber hecho una diferencia", declaró.

Asimismo, Moore confesó que tuvo un aborto espontáneo mientras salía con Ashton Kutcher, y que tras perder a la que sería una niña comenzó nuevamente a beber.

Durante su matrimonio, su problema con la bebida empeoró y abusó además de analgésicos.

El libro

Demi Moore se prepara para sacar a la venta su libro de memorias, Inside Out; HarperCollins, casa editora del libro, lo calificó como profundamente franco y esclarecedor. Según la compañía, la actriz escribe abiertamente sobre todo tipo de cosas, desde su tumultuosa relación con su madre, hasta sus tres matrimonios.