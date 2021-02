Sana a su familia

La actriz y sus seis hijos ahora viven en Los Ángeles, muy cerca de donde vive su ex, Brad Pitt. Fue a la revista "Vogue", en su edición británica, a quien concedió tomar fotografías a sus hijos, en el marco de una entrevista que la estrella dio a la publicación.

"Quería que estuvieran cerca de su padre, que está a solo cinco minutos de distancia", dijo la ganadora del Oscar, que se separó de Pitt en 2016 tras más de una década juntos y con quien continúa en una batalla legal por la custodia de cinco de sus seis hijos: Pax, de 16 años, Zahara, 15, Shiloh, 14, y los gemelos Vivienne y Knox, de 12.

La actriz reflexionó sobre su separación de Brad Pitt. "Los últimos años han sido duros. Me he estado concentrando en sanar a nuestra familia. Está regresando lentamente, como el hielo derritiéndose y la sangre regresando a mi cuerpo. He pasado por algunas cosas", expresó.

La estrella de 45 años añadió que no le pesa el paso del tiempo y que está deseando llegar a los 50, edad en la que cree que dará lo mejor de sí, pese a las burlas de sus hijos.