Samuel García denuncia espionaje en su gobierno: halla micrófono oculto en oficina

"No lo van a creer. Ahorita les voy a mostrar lo que nos dejaron estos angelitos, la vieja política, la vieja Administración, no lo van a creer. La vieja política no para. El día de ayer en la Torre Administrativa en donde están todos los secretarios, uno de ellos muy prudente mandó a hacer un barrido y ¿qué creen?, en el piso 26, donde estaba la Secretaría de Desarrollo Sustentable, encontramos micrófonos", explicó García Sepúlveda.

Por ello ordenó una revisión de todas las oficinas de gobierno mediante un barrido electrónico, como se le conoce a las medidas de contraespionaje para detectar dispositivos intrusos que captan contenidos o intercambios de comunicación, que deben ser confidenciales.

"Estos patanes algo tienen que esconder o algo hicieron que quieren saber qué va a hacer el nuevo gobierno. Así que he ordenado, ahorita mismo, que se mande a hacer barrido a todas las oficinas porque no vamos a dejar que se salgan con la suya. Fíjense nada más estos patanes lo que nos dejaron", dijo el mandatario

En los videos que muestra el emecista se observa a una persona que parece un especialista, que localiza un pequeño dispositivo negro extraído de la conexión en la pared, que cabe en la palma de una mano, marcado con el número 418.

Entonces, el especialista dice que el siguiente paso, después del hallazgo es la aplicación de una serie de protocolos de detección.