Samuel García asegura que cumplieron la ley en acogimiento del bebé Emiliano

El gobernador Samuel García afirmó que la acogida que hicieron él y su esposa Mariana Rodríguez, del niño Emilio albergado en Capullos, estuvo apegado a la Ley y que las observaciones que le hizo el sistema DIF nacional sobre el procedimiento son solo avisos, que no implican sanción.

Al señalar que responderá a las instancias que les piden información sobre el egreso del menor discapacitado, que estuvo en casa de la pareja bajo la figura de acogimiento familiar, el fin de semana del 14 al 16 de enero, dijo que propondrá una reforma al sistema de acogimiento del DIF local.

"No fue una adopción, es lo primero que hay que aclarar. Y no son investigaciones, son exhortos, porque recuerden que el DIF estatal es una autoridad autónoma, no tiene superior jerárquico y ni el DIF Nacional, ni la CNDH ni la Comisión estatal de derechos humanos, son sus superiores. Más que medidas, son exhortos", dijo.

Desde el lunes diversos organismos de derechos humanos en el país protestaron al señalar que el bebé de meses de nacido fue indebidamente exhibido por Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León, lo que lo revictimiza, además de que consideraron que lo utilizó con fines políticos.

Incluso la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), abrió un expediente relacionado con el caso y señaló que luego de analizarlo "tomará las medidas pertinentes".

Al respecto, García Sepúlveda dijo que hubo un apego a derecho y que al llevar al niño que padece la enfermedad esquizencefalia de labio abierto derecho, que afecta el sistema nervioso, se cumplieron con los respectivos procedimientos establecidos en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y La Ley Orgánica del DIF estatal.

El mandatario mencionó que en los próximos días habrá "muy buenas noticias", pues ya se comunicó con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Arturo Salinas, para hacer mesas de trabajo con jueces de lo familiar para establecer reformas y políticas públicas que aceleren y concienticen el tema del DIF, que había estado olvidado.

"Hay figuras que permite la legislación civil, que están completamente en desuso porque nadie en Nuevo León y en México saben lo que es un acogimiento, una convivencia, patria potestad, custodia, alimentos. Por lo pronto les puedo decir que todo se va a desahogar, conforme a la Ley y le vamos a cambiar la vida a los niños", dijo.

Mencionó que no hará politiquería con el tema y dijo desconocer si el DIF estatal ya dio respuesta al nacional de la información que le pidió.