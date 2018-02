Samsung ha evolucionado; destrona a Intel en chips

Samsung Electronics Co acaba de desbancar a Intel como mayor fabricante de chips del mundo por ingresos, una posición que la compañía estadounidense ocupaba desde 1992.

El martes, Samsung anunció ventas de chips en el 2017 de 69 mil millones de dólares, superando los 63 mil millones de Intel del año pasado.



El cambio pone de relieve la transformación de Samsung de un fabricante de televisores baratos a un proveedor dominante de componentes clave en teléfonos inteligentes y otros dispositivos para ordenadores modernos. También es un testimonio del crecimiento de los chips de memoria, el principal mercado de Samsung.



Intel, cuyos procesadores son el corazón de cerca del 90 por ciento de las computadoras en todo el mundo, no tuvo un mal año. Las ventas crecieron un 6 por ciento. Pero el éxito en ordenadores ya no es suficiente.



Los chips de memoria, un mercado al que Intel volvió recientemente, son parte crucial de los teléfonos inteligentes, que superan fácilmente las ventas de computadoras personales en la actualidad. Los chips de memoria también están haciéndose hueco en una serie de dispositivos nuevos, como los automóviles.



Una de las ironías del éxito de Samsung en el segmento de la memoria es que es un negocio que Intel creó en la década de 1960.



La compañía estadounidense salió del mercado cuando la competencia de las firmas japonesas se intensificó demasiado a principios de la década de 1990, y luego volvió a entrar. Una de las áreas de mayor crecimiento de Intel el año pasado fueron los chips de memoria, pero aún le queda un largo camino por recorrer para alcanzar a Samsung.



Samsung está ganando terreno en el tradicional mercado de Intel, fabricando componentes de mayor precio. Sus plantas producen ahora procesadores que se integran en teléfonos móviles y es el fabricante por contrato de Qualcomm Inc, la cual compite contra Intel en PC y servidores.