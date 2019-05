Samsung cancela por defecto todas las reservas del Galaxy Fold

Seúl, Corea del Sur .

Samsung Electronics dijo este martes que no puede confirmar aún la fecha de envío de su dispositivo plegable Galaxy Fold y se disculpó por el retraso a los clientes que ya lo habían comprado por adelantado en Estados Unidos.



El mayor fabricante mundial de teléfonos avanzados retrasó la salida al mercado de su móvil de mil 980 dólares después de que se descubrieron problemas en su diseño y presentación, lo que significó un duro revés en los intentos de Samsung por publicitar su liderazgo en la innovación.



"Si no tenemos noticias suyas y no hemos hecho el envío para el 31 de mayo, su pedido será cancelado de forma automática", dijo la subsidiaria estadounidense del gigante tecnológico surcoreano a los clientes que ya habían reservado un Galaxy Fold, en un correo electrónico en la noche del lunes, que fue confirmado por una portavoz de Samsung.



De acuerdo a las regulaciones estadounidenses, Samsung debe notificar a sus clientes que los pedidos adelantados serán cancelados si el producto no fue enviado para el 31 de mayo, precisó en un comunicado aparte a Reuters.



Si bien el problema no afecta al balance general de Samsung, el aplazamiento afecta a los intentos de la firma por presentarse como un pionero innovador, dijeron analistas.



Samsung indicó que tiene previsto fabricar al menos un millón de unidades del Fold en el primer año, frente a los 300 millones de teléfonos que produce anualmente en promedio.