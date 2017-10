Sampoali: Presión por ganar afecta a Argentina

El timonel señaló que ese fue uno de los obstáculos que la selección enfrentó en las eliminatorias para la Copa del Mundo del próximo año, en la que Argentina sufrió hasta la última fecha para asegurar uno de los cuatro boletos directos a Rusia.

"La obligación de ganar, por momentos, te hace dudar de vos mismo", expresó Sampaoli, al anunciar la convocatoria para los próximos partidos amistosos de Argentina.



Argentina llegó a la última fecha de la eliminatoria fuera de los cuatro primeros lugares, e incluso del quinto que otorgaba acceso al repechaje contra Nueva Zelanda. Una victoria en Ecuador, con un triplete de Lionel Messi, y la ayuda de otros resultados la dejaron en el tercer puesto de la tabla, detrás de Brasil y Uruguay.



Colombia completó el cuarteto de clasificados directos, y Perú disputará el repechaje intercontinental en noviembre.



De cara a los amistosos y el Mundial, Sampaoli dijo que cree que Messi y Paulo Dybala pueden compartir la cancha, a pesar de que el delantero de la Juventus dijo que le resulta difícil asociarse con el astro del Barcelona porque normalmente juegan la misma posición.



Dybala fue convocado para las últimas fechas de las eliminatorias, al igual que para los próximos amistosos, aunque en los dos últimos encuentros ante Perú y Ecuador, no salió de la banca.



"No veo tan difícil que Messi y Dybala puedan complementarse dentro de la cancha", expresó Sampaoli.



"Establecer compatibilidad entre futbolistas es la tarea del entrenador". En la lista para un amistoso en noviembre contra Rusia, y ante otro oponente todavía no identificado, el entrenador incluyó al delantero Sergio Agüero, quien se ausentó de los partidos contra Perú y Ecuador por una fractura de costilla.



El que sigue marginado es Gonzalo Higuaín, artillero de la Juventus y uno de los históricos del plantel que perdió las finales del Mundial de 2014 y la Copa América de 2015 y 2016. Higuaín no ha sido convocado a ningún partido oficial desde que llegó Sampaoli a principios de junio.



"Quedará en nosotros evaluar a Higuaín para ver si va al Mundial o no", dijo Sampaoli. "Higuaín es un jugador que está muy presente. Con él no hay que probar nada".