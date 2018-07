Sampaoli acepta la derrota pero no piensa renunciar

Kazán, Rusia.

"Más allá del dolor hay que tener temple. El hecho de estar acá, de elegir el lugar donde quise estar no me hace evaluar la dimisión", señaló el técnico a la pregunta de los periodistas si se planteaba dejar el cargo.



Sampaoli, quien aseguró que la eliminación estaba "muy fresca" para hacer análisis preciso sobre los errores puntuales que se podían haber cometido, señaló que lo que ocurrió en el Kazán Arena es "parte del fútbol", como "encontrar un equipo que estuvo muy rápido en las transiciones" en un partido que remontó Argentina, pero su ventaja "duró poco" y llegó el empate "en una jugada muy difícil de explicar".



"Seguramente habrá parámetros de análisis que tengan que ver no solamente con si uno gana a pierde", dijo Sampaoli, que opinó que en el proceso desde que llegó la "necesidad" fue más fuerte que alcanzar la propuesta deportiva y la idea futbolística.



"Más allá del poco tiempo que estuvimos en este proceso hubo situaciones que se generaron y que sin pelota hubo algunas en las que el rival se apoderó de alguna falta de justeza colectiva", manifestó el técnico de Casilda, que advirtió que cuando prepararon el partido ya sabían que se iban a medir a un rival con mucha felicidad y que además encontró un jugador como Kylian Mbappe que "realmente tuvo una noche increíble".



Explicó que como director técnico suya es la proyección, preparación y gestión del partido y de los jugadores la ejecución en el campo, alabó la lucha de sus pupilos que llegaron a la última jugada con opciones para empatar y desveló una ventaja que tenía Francia.

"Obviamente esta selección de Francia, con el proceso de dos eliminatorias y dos Mundiales con Deschamps tiene bastante ventaja en ese sentido y nosotros veníamos de una eliminatoria un poco difícil. Había que clasificarse. Se clasificó contra Ecuador. Teníamos un Mundial muy cerca, pero no es una excusa para otorgarle la responsabilidad al tiempo".



Explicó que como Argentina tiene con "el mejor jugador del mundo", Leo Mesi, se trató de generar situaciones colectivas que permitieran aprovechar esa ventaja, y que "por momentos se logró".



Recordó que "fueron días de mucho trabajo y adhesión al trabajo" de todo el grupo, por lo que agradeció a su plantilla su esfuerzo por tratar de llegar "lo más arriba posible", así como a la AFA por haber brindado todo lo que el cuerpo técnico y los jugadores necesitaban.



Rechazó calificar la eliminación de fracaso, aunque sí admitió que siente "frustración".



"Yo venía con mucha ilusión al lugar donde estoy, con muchas ganas de que Argentina estuviera lo más arriba posible con una idea futbolística. Me ilusionaba mucho tratar de promover esa idea. La verdad es que siempre tuve esa ilusión incluso antes del partido de hoy. Pensaba que se podía ganar", dijo.



"Esta frustración me fortalecerá como entrenador desde la experiencia y el aprendizaje de un montón de situaciones".