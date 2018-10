´Salvemos vidas´

viviana.cervantes@elmanana.com

El movimiento "Ola celeste" promovido por el Frente Nacional por la Familia (FNXF) en contra del aborto y la legalización del mismo planea realizar en Reynosa el próximo 20 de octubre una mega jornada de concientización dirigida a mujeres para evitar que la interrupción de un embarazo sea normalizada.

De acuerdo con la doctora Olga Leticia Ascencio, miembro del organismo abortar trae consecuencias físicas y mentales sobre todo en mujeres de 18 a 25 años, población con mayor indice abortivo. "El cuerpo atraviesa por una situación a la que no estaba preparado, es anti natural, las mujeres tienen secuelas, necesitan terapias para enfrentar el proceso, su cuerpo fue ultrajado de una manera desgarradora sin mencionar que hay un quebrantamiento del tejido social".

La campaña también se realizará en otros 5 municipios de Tamaulipas en punto de las 16:30 horas, al igual que en estados donde practicar un aborto es ilegal,como en Baja California, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas, Aguascalientes, Chihuahua o Colima.

Enfatizó que las mujeres abortan por 3 motivos principales la ignorancia, falta de valores y miedo. " Si juntamos todo eso con el desconocimiento, porque no saben que hay lugares especiales para apoyar a las madres sin sustento, a las madres que no quieren al bebé, a las madres que no planearon un hijo, hay lugares para adoptarlos, hay alternativas sanas sin riesgo pero es ignorancia, falta de educación y desconocimiento.

Por su parte, Guadalupe Inés Arena representante juvenil aseguró que en los estados donde si se permite hay cifras mortales. "Por ejemplo en la Ciudad de México donde desde hace más de una década se permite abortar, mueren 8 mujeres por año, si hacemos la cuenta hablamos de más de 80 que han perdido la vida luego de acudir a clínicas legales y especializadas en esto, por eso queremos advertir del riesgo defendemos las dos vidas, mujer y bebé". Dijo que tan solo el 2 por ciento de estos abortos fue a causa de una violación.

Los miembros del FNXF consideran que hay vida desde el momento en el que el óvulo es fecundado, por lo que también se oponen a que las mujeres consuman la pastilla del día siguiente."Es un método abortivo sin duda alguna, hay estudios e infinidad de casos donde mujeres han sufrido consecuencias fatales a causa de esta píldora que trae en una sola dosis los anticonceptivos de todo un año".

En el estado...

En Tamaulipas no existen cifras sobre cuántas mujeres han acudido a alguna clínica clandestina para practicarse un aborto, sin embargo Arenas afirmó que quienes recurren a esto viajan a los Estados Unidos. "Aquí el indice de abortos es bajo porque las mujeres migran, hay cifras oficiales en el sector salud donde dice que se han practicado más de 200 mil abortos en todo el país, vidas frenadas que no tuvieron oportunidad de decidir".

A las interesadas les piden acudir con pañuelos, globos o banderas de color celeste.

Pro vida

80 muertes femeninas en una década.

14 a 25 años población vulnerable.

>Temor, desconocimiento y pérdida de valores

>Repercusiones físicas y emocionales.

DEFIENDEN LA VIDa desde el momento de la concepción.