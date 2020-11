´Salve su vida, use su cinturón´

Pharr, Tx.



Con 925 texanos muertos en 2019 en accidentes de tránsito, en el que el conductor o pasajeros de un vehículo no usaban el cinturón de seguridad, autoridades del Departamento de Transporte de Texas, TxDOT, refuerzan la campaña para promover el uso del cinto de vida, "Click It or Ticket".

De acuerdo a la información difundida por la agencia estatal, el uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de muerte en un accidente automovilístico hasta en un 45%, para las personas que viajan en el asiento delantero de un automóvil. Para aquellos en camionetas, los cinturones de seguridad reducen el riesgo de morir en un 60%, ya que las camionetas tienen más probabilidades de volcarse que los vehículos de pasajeros.

"Nuestra campaña anual Click It or Ticket trata sobre salvar vidas", dijo el director ejecutivo de TxDOT, James Bass. "Si bien casi el 91% de los texanos han adquirido el hábito de usar el cinturón de seguridad, todavía hay demasiados automovilistas que se arriesgan innecesariamente al no abrocharse el cinturón. Ya sea el conductor o un pasajero, usar el cinturón de seguridad, de día y de noche, es la forma mas eficaz de protegerse de lesiones graves o la muerte en un accidente".

Datos

Las estadísticas sobre la muerte de personas que no usaban el cinturón de seguridad en el 2019 reflejan una caída del 6% con respecto al año anterior.

Una encuesta del Texas A&M Transportation Institute, de 2019, señaló que los conductores y pasajeros en 18 ciudades de Texas se abrochan menos el cinturón por la noche, entre las 22:00 y las 5:00 horas, que durante el día.

En Texas, el año pasado, de los choques en los que un conductor o pasajero sin usar el cinturón de seguridad murió, el 59% de los casos ocurrieron entre las 18:00 y las 5:59 horas.

Casi el 46% de los 499 conductores de camionetas, que murieron en choques el año pasado, no usaban el cinturón de seguridad.

Durante la presente semana y hasta el 29 de noviembre, con la celebración del Día de Acción de Gracias, agentes estatales y oficiales de policía de todo el estado intensificarán la aplicación de las leyes estatales sobre el uso del cinturón de seguridad y asientos de seguridad para niños.

ES LA LEY ASEGURADOS EN SUS ASIENTOS

La ley de Texas requiere que todas las personas en un vehículo estén debidamente aseguradas a sus asientos, o enfrentarán multas de hasta 200 dólares. Los niños menores de 8 años deben estar sujetos en un asiento de seguridad para niños o asiento elevado, a menos que midan mas de 4 pies y 9 pulgadas de estatura. Si un niño no está asegurado, el conductor enfrenta multas de hasta 250 dólares.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, se estima que la iniciativa "Click It or Ticket" en Texas ha salvado más de 6,234 vidas, prevenido más de 100 mil lesiones graves y ha generado el ahorro de 23.6 billones de dólares desde que comenzó la campaña en 2002.