Salvaron Pumas los tres puntos

Ciudad de México

Pumas consiguió este domigo un agónico triunfo (1-0) ante Tijuana, pero los problemas no cesan. El mal futbol no es el único problema que afronta Bruno Marioni. No han pasado ni dos semanas y el técnico de los universitarios volvió a inmiscuirse en un escándalo de violencia.

Al minuto 81 del duelo entre Pumas y Xolos, cuando todo parecía perdido para los locales, el "Barullo" confirmó dos cosas: afuera muestran más garra, y la presión está terminando con el estratega argentino. Esta vez, Marioni fue expulsado por empujar a Omar Mendoza con el balón.

En Ciudad Juárez se lió a golpes con un aficionado, y esta vez tuvo un percance con el defensor fronterizo. Al término del encuentro, Mendoza arremetió en contra de Bruno Marioni: "El señor me pegó con el balón. Si fueran los jugadores, está bien, son cosas de juego. Ya se peleó con un aficionado, a mí me hace esto, ¿al rato le va a pegar a los jugadores de Pumas?, pero bueno", aseveró.

Al minuto 87 Carlos González anotó el único gol del encuentro.