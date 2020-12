¡Salvan la Navidad!

Ciudad de México.

A pelando al poder de la música como un aliciente para pasar los peores momentos que ha vivido la humanidad, ahora que lamentablemente regresamos al semáforo rojo debido a la pandemia causada por el Covid-19, hacemos una recomendación musical para acompañar el encierro navideño.

Para celebrar la Navidad, por qué no empezar con algunos de los lanzamientos más recientes, como la canción "Oh Santa!" de Mariah Carey junto a Ariana Grande y Jennifer Hudson, que se ha posicionado como una de las favoritas de esta temporada, al tener casi 25 millones de reproducciones en YouTube.

NUEVOS TEMAS

También Robbie Williams, puso su granito de arena en estas fechas y nos compartió su nueva canción llamada "Can´t stop Christmas", que a su manera cuenta lo que atravesó durante este año, una historia que muchos podrán sentirse identificados.

Aunque el tema "It´s beginning to look a lot like Christmas" de Michael Bublé no es nuevo, también es uno de los predilectos de muchos, sus más de 72 millones de reproducciones en YouTube lo avalan.

CLÁSICOS

La canción "Rockin´ around the Christmas tree" de Brenda Lee, sin duda tampoco podría faltar en estas fechas, este clásico navideño fue escrito por la cantante a los 13 años de edad en 1957. Es uno de los temas predilectos para musicalizar las películas de Hollywood y durante décadas muchos cantantes han hecho un cover, hasta el momento cuenta con más de 2 millones de reproducciones en Spotify.

Y porque no seguir escuchando uno de los clásicos en México, Mijares actualizó durante este 2020 el icónico tema "Ven a cantar" que junto a La Hermandad hizo que muchas personas desempolvaran algunos bellos momentos de su pasado.

SOUNDTRACK

Pero si lo que buscamos es inspiración y la fortaleza para seguir adelante el tema "Conquest of paradise" del compositor griego de música electrónica Vangelis, para el soundtrack de la película "1492: Conquest of Paradise" ha sido un símbolo para muchos de superación.

Si lo que se busca es un poco más de tranquilidad, sin duda "Ave María" de Schubert es la indicada para escapar por un momento a un lugar sereno y sin preocupaciones.

Sólo el tiempo curara las heridas que dejó este 2020 y ese mensaje nos lo hizo ver Enya con su canción "Only Time", que ha sido uno de los temas que también a acompañado a muchos en los tiempos difíciles, como en los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.

Oda a la alegría ha sido considerada una de las grandes maravillas artísticas, hace casi 200 años se compuso la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, la cual ha unido en innumerables ocasiones a la humanidad a lo largo de su historia, sobre todo cuando han sucedido las peores catástrofes y que mejor que hacerla parte de nuestro play list en esta temporada.