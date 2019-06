Salvadoreño e hija ahogados abandonaron el CAMEF

Desafortunadamente por conseguir el sueño americano van a seguir cruzando el río Bravo y podemos seguir viéndolo . Omeheira López Reyna, directora del DIF Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria, de tan solo un año y 11 meses de edad, habrían abandonado el Centro de Atención a Menores Fronterizos (CAMEF) de la ciudad de Matamoros para intentar cruzar el río Bravo hacia los Estados Unidos, lamentablemente perdiendo la vida en el intento lo cual ha generado tristeza y conmoción.

"Es muy lamentable la situación de este salvadoreño y su pequeñita bebé porque es una muestra del flujo migratorio que se está teniendo con los Estados Unidos", dijo la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Omeheira López Reyna, "es una problemática que vamos a ir viendo y que puede ir en aumento".

Fue este domingo cuando el padre y su hija hicieron el esfuerzo por cruzar a nado el río Bravo intentando alcanzar las márgenes del lado estadunidense tras salir de El Salvador e intentar conseguir asilo político en aquel país, no obstante, fue al día siguiente cuando los cuerpos de ambos fueron localizados por buzos de la Marina mexicana generando imágenes que han recorrido el mundo provocando reacciones.

"Las historias que estamos viendo de esta forma han sido historias que conocemos en las zonas fronterizas, son muy tristes y muy lamentables que esperemos que no se repitan, desafortunadamente por conseguir el sueño americano van a seguir cruzando el río Bravo y podemos seguir viéndolo", indicó la presidente del DIF estatal, "lo ideal sería no alentar por el riesgo de las condiciones del río que muchos que no lo conocen no saben que es muy traicionero, y las corrientes internas en esta época siempre aumenta la muerte de personas que intentan cruzar".

López Reyna mencionó que la familia integrada además por la joven señora Tania Vanesa Ávalos decidió abandonar el CAMEF al desesperarse por la negativa de ser aceptados legalmente por el gobierno de los EU; apuntó que será la Secretaría de Gobernación a través de la embajada salvadoreña quien determinará la manera en la que se ayuda a la familia para enviar los restos a su país de origen, "si hay algún costo que se tenga que cubrir lo tendrá que hacer la Secretaría de Gobernación, así como gastos de traslado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores".