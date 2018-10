Salvada por Tom Cruise

Ciudad de México

Nicole Kidman hizo declaraciones sobre su matrimonio con Tom Cruise, y cómo esa relación la protegió de sufrir acoso sexual, según publicó la revista New York.

"Haberme casado con Tom Cruise a los 22 es algo de lo que siempre me rehúso a hablar, porque ahora estoy casada con el hombre que es el amor de mi vida (Keith Urban), y casi siempre me siento irrespetuosa", dijo Kidman, "dicho esto, me casé muy joven, pero no fue poder para mí, fue mi protección".

"Me casé por amor, pero estar casada con un hombre extremadamente poderoso me mantuvo a salvo de ser acosada sexualmente", declaró la actriz.