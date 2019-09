Salva Viñas al América

Chihuahua.- Un tanto del atacante uruguayo, al 85', significó el empate 1-1 para las Águilas ante FC Juárez por la Jornada 11 del Apertura 2019. Aún así, el conjunto de Coapa ya llegó a seis partidos sin ganar, cinco empates y una derrota.



América se mostró nuevamente inoperante, su defensa volvió a tener una actuación para el olvido y esta vez Guillermo Ochoa sí fue importante para evitar la derrota de los azulcremas.



Bravos, como lo prometió su DT, Gabriel Caballero, no fue ningún flan. Al 10', Mauro Fernández destrozó a su marcador por la banda derecha y a pura velocidad, para que finalmente Diego Rolan venciera a Ochoa con un cabezazo para el 1-0.



Los jugadores azulcremas entraron en crisis tras ese tanto. Emanuel Aguilera, quien salió como capitán, lucía nervioso, Giovani Dos Santos no logró ser contundente en el ataque y a Miguel Herrera le pesó la ausencia de Guido Rodríguez, su baluarte en el medio campo.



América tuvo que aguantar los embates de Juárez hasta que finalmente "El Piojo" salió del shock al 61', para darle ingreso a Andrés Ibargüen, quien metió peligro desde sus primeros minutos.



No fue hasta la entrada de Federico Viñas al 77', que América impuso condiciones. Ya en el minuto 84', el uruguayo recibió un pase de Henry Martín y disparó potente para vencer al arquero Iván Vázquez Mellado, quien nada pudo hacer para evitar el 1-1.



Todavía al 90', Ochoa realizó una gran atajada para mandar el balón al poste, tras un desvío en un tiro libre a favor de Juárez.



Fue grande la euforia de Herrera al festejar la igualada, pero América ya suma seis partidos sin ganar, apenas ha cosechado 5 de los últimos 18 puntos disputados. El próximo sábado enfrentará al Guadalajara en el Clásico Nacional.