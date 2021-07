Salva vida al estrellarse

En el sitio encontraron el Dart, el cual no presentaba placas y se encontraba abandonado, por lo que no se pudo determinar la identidad del conductor y si era acompañado o no.

La unidad también se había impactado contra las vigas de contención, y una de ellas, también atravesó parte de la carrocería, pero está vez , el o la conductor (a), corrió con suerte y no fue lesionado, ni atrapado, aunque podría haber resultado lesionado.

La unidad finalmente fue remitida al corralón oficial, a la espera de que se reclamada y así conocer la identidad del infractor.