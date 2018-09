Saluda a fans mexicanos

Ciudad de México

Sonriente y sencilla, Camila Cabello salió ayer por la tarde del hotel en el que se hospeda para hacer feliz a sus seguidores que buscaban tomarle una foto.

Alrededor de 40 minutos después de su llegada, a las 18:00 horas, la cantante cubano-estadounidense se acercó caminando, resguardada por sus guardaespaldas, a 30 jóvenes que la esperaban emocionados.

"Sólo quiero saludarlos, los quiero mucho, tengo un montón de sorpresas para mañana, me estoy muriendo de hambre, voy a comer unos tacos, pero los quiero mucho", dijo en inglés y español la artista, quien les envió un beso al despedirse.

Acompañada por sus familiares, Cabello, de 21 años, presentará su tour Never Be The Same esta noche en el Palacio de los Deportes, el martes.