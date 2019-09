Salud universal, con calidad y calidez promete López Obrador

Un incremento de 40 mil millones de pesos en el sector salud para fortalecer el programa de IMSS Bienestar, fue lo que anunció Andrés Manuel López Obrador, durante su gira presidencial a Hidalgo, Tamaulipas.

El programa comprende cuatro vertientes; abasto de medicamentos, personal médico y de enfermería suficiente, modernización y ampliación de unidades hospitalarias y basificación para el personal de salud.

López Obrador realiza una gira de trabajo de 2 días por Tamaulipas, en la que visita los Hospitales Rurales de diversos municipios, que forman parte del programa IMSS Bienestar, a fin de constatar la atención médica que se brinda, condiciones de infraestructura y abasto de medicamentos.

Anunció el fin del seguro Popular, hay que dijo que no era un sistema universal que abarcara las necesidades de los asegurados.

En su paso por Hidalgo, el presidente señalo que se esta también trabajando en materia económica, social, y de seguridad principalmente.





CUIDAR Y APOYAR A LOS JÓVENES

Andrés Manuel señaló la necesidad de cuidar y apoyar a los jóvenes, para que no sean presas fáciles del crimen organizado. Resaltó la ayuda que los estudiantes del nivel superior tienen de manera universal al 100 por ciento.

"Dijo que al mal hay que enfrentarlo haciendo el bien".

Detalló las cuatro acciones que se contemplan estar trabajando para apoyo y ayuda de los jóvenes. Primeramente la promoción para que no haya embarazos no deseados, segundo, generar una alimentación sana que les permita un desarrollo fuera de las enfermedades, no comida chatarra ni aguas cochinas, dijo.

Como tercera acción, señaló la No violencia; en breve el gobierno federal realizará una campaña de información que ayude a los jóvenes a tomar mejores decisiones en su vida y se alejen de los actos delictivos y del crimen organizado.

Y como cuarta acción alejarlos de las adicciones, que los llevan hasta perder la vida a muy corta edad.