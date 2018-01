Salud y bienestar a través de la familia. Promueve educación AgriLife de Texas A&M

Weslaco, Tx.- Mientras las personas van al gimnasio y comen mejor para cumplir con las resoluciones de Año Nuevo, el Servicio de Extensión AgriLife de Texas A&M y sus colaboradores continúan su misión de educación sobre salud y bienestar y acercamiento a las familias y comunidades en todo el estado.

Durante muchos años los especialistas en la materia junto con sus contrapartes en la unidad de nutrición de Extensión AgriLife, han trabajado estrechamente con los agentes del condado para proporcionar educación sobre salud y bienestar.

"Al examinar las principales causas de muerte a nivel nacional en los Estados Unidos, vimos que siete de cada 10 son de enfermedades crónicas", dijo Angela Burkham, directora del programa de salud comunitaria y familia de Extensión AgriLife con sede en Amarillo. "También vimos que centrarse en las familias y las comunidades nos posicionaría mejor para educar a las personas sobre cómo hacer cambios integrales en el estilo de vida".

El programa también se ha unido a agencias, escuelas, hospitales, centros de cuidado de niños y adultos, y otros para abordar los desafíos de salud y bienestar en múltiples niveles para poder ayudar a reducir los costos médicos y mejorar la calidad de vida de las familias y comunidades en todo el estado. "Este enfoque más amplio nos ha permitido desarrollar e implementar estrategias orientadas a la prevención que con el tiempo pueden afectar a todo el estado".

---

PROACTIVOS POR LA SALUD

El aumento en los costos de atención médica y la epidemia de obesidad se encuentran en la parte superior de la lista de problemas de salud en Texas, dijo Susan Ballabina, directora ejecutiva ejecutiva de extensión de AgriLife en College Station.

"Estamos en una era donde hay una necesidad de especialización y queríamos enfocar nuestra agencia hacia esfuerzos más especializados y ser aún más conocidos por esos esfuerzos", dijo Ballabina. "Trabajar con proveedores de planes de seguro y otros socios en todo el estado en materia de educación para la salud nos ha ayudado a hacer crecer nuestra red".

Los esfuerzos de salud y bienestar dirigidos por AgriLife Extension están llegando a más personas a través de la educación nutricional, promoviendo comidas saludables y comportamientos alimenticios, y brindando oportunidades para participar en actividades físicas. Algunos de estos esfuerzos incluye Healthy Texas, Walk Across Texas, el programa Master Wellness Volunteer, Dinner Tonight, Step Up y Scale Down y el programa orientado a los jóvenes Learn, Grow, Eat and Go.

---

PROGRAMAS DE BIENESTAR

- Healthy Texas. Una colaboración de Texas A&M Health Science Center que comenzó como el programa piloto de Healthy South Texas, un programa de 27 condados en áreas desatendidas que se enfoca en diabetes, asma y enfermedades infecciosas. Se ha expandido a otras partes del estado, desarrollando asociaciones en un esfuerzo más integral para reducir las enfermedades prevenibles y reducir los costos de atención médica.

- Walk Across Texas. Un programa de ocho semanas diseñado para ayudar a las personas de todas las edades a establecer el hábito de la actividad física regular. Los participantes, equipos o grupos en solitario tienen el reto de caminar 832 millas, la distancia desde el punto más lejano al este del estado. En 2017, participaron más de 47 mil jóvenes y adultos en 155 condados, registrando más de 4.5 millones de millas.

- Master Wellness Volunteers. Los voluntarios reciben capacitación sobre cómo extender el alcance y la educación de la extensión de AgriLife relacionados con la salud, la nutrición, la seguridad alimentaria y el bienestar familiar en las comunidades donde viven y trabajan. En 2016, Master Wellness Volunteers brindó 5 mil 962 horas de servicio a 36 mil 036 personas.

- Cena esta noche. Este programa fomenta la comida familiar y ofrece a las familias recetas rápidas, fáciles, saludables y rentables. También ofrece clases de cocina saludables, videos en línea semanales de consejos de cocina y técnicas de preparación de comidas sanas, planificación de menús y una vida saludable.

- Step Up and Scale Down. Este programa de 12 semanas está diseñado para ayudar a los participantes a lograr y mantener un peso saludable. Al utilizar las pautas dietéticas de USDA, el programa se centra en promover hábitos que fomentan un estilo de vida saludable, conducen a la reducción de peso y reducen el riesgo de enfermedades crónicas.

- Aprender, crecer, comer y partir. Un proyecto del Programa Internacional Junior Master Gardener que involucra a los jóvenes en una combinación de logros académicos, jardinería, experiencias alimenticias nutricionales, actividad física y compromiso escolar y familiar. Más de 4 mil 600 estudiantes en todo el estado participaron en este programa en 2017.

SEÑALAN. Dinner Tonight, uno de los esfuerzos enfocado en el bienestar familiar y comunitario.