¡Salto de cumpleaños!

Los Ángeles, California

La vida de una estrella del cine puede ser de lo más divertida pero pocos parecen disfrutarla más que Will Smith, el tipo enrollado y bromista de Hollywood que saltó a la fama como el alocado protagonista de The Fresh Prince of Bel-Air y ayer cumplió cincuenta años.

Podrán pasar décadas y décadas, pero Will Smith conserva en Hollywood, y ante sus numerosos seguidores en todo el mundo, la imagen juvenil de tipo extrovertido y travieso que goza de la fama como si fuera un juego de niños.

Por ello, a nadie le sorprenderá que el actor no se conformó con una fiesta tradicional y relajada para celebrar su medio siglo de vida, sino que hizo puenting desde un helicóptero en una zona cercana al Parque Nacional del Gran Cañón en Colorado y lo transmitió en directo en su canal de YouTube.