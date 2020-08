Salto al éxito, con sacrificios

Ser futbolista te puede atraer fama, dinero y algunos lujos, pero el camino es complicado y está lleno de muchos sacrificios.

Así define Selene Cortés parte de su carrera en Tigres Femenil: una vida sin fiestas y que entrega pocas, pero muy gratas recompensas.

REFORMA habló con la defensa felina sobre lo difícil que es hacer una carrera como futbolista, en el hoy considerado mejor equipo de la Liga MX Femenil.

"Sacrifiqué quinceaños, bodas, fiestas de mi familia, graduaciones de mis hermanas por estar en viajes, en partidos o tener entrenamientos, pero desde pequeña tuve mi meta que era jugar futbol profesional y me fui preparando para eso", platicó la regia que juega como lateral por la izquierda.

"Cuando me dicen que habrá una Liga aquí en México, pues la emoción se me vino a tope, mi familia está de testigo, que hay veces que sólo era futbol, entrenamientos, partidos, dejé muchos amigos a un lado, pero pues todo sacrificio tiene su recompensa y ahorita aquí estoy".

"En mi papá, él siempre me dijo que en esta vida del futbol todo es por dedicación, nada es por suerte y nada se regala".

"Los campeonatos y el pertenecer a Tigres. Ha sido un camino muy difícil, a lo mejor la gente no ve todo lo que está detrás de cada campeonato, pero ha costado y lo que hizo cada una para lograr eso".

La recompensa le llegó, ya tiene dos campeonatos de Liga con Tigres Femenil.

Operación la ´hace´ zurda

Una lesión de niña en el tobillo derecho sentenció el destino de Selene Cortés en la cancha.

La defensa de Tigres reveló cómo siendo derecha, "se hizo zurda" y así dominó la zaga izquierda.

"No era lateral, me hicieron lateral en Tigres, siempre había jugado de media, un tiempo de contención y después de volante izquierda, pero no tenía idea de lo que era lateral.

"Me fui enseñando poco a poco, Bato (Batocletti) me fue enseñando, me fue dando consejos y pues me fui consolidando ahí", expresó Cortés.

Reveló que el tener una operación en el tobillo derecho hizo que usará mejor la pierna izquierda.

"Me lesioné como a los 10 años, tuve una lesión de tobillo derecho, me pusieron tornillos y me daba miedo pegarle con la derecha, entonces empecé a pegarle con la izquierda".

"El que me ganaran la espalda se me empezó a complicar y el que no soy zurda natural también al principio me costó. Me fui adaptando, quiero estar dentro del once y sea cual sea la posición, si me tengo que aprender los movimientos lo voy a hacer, a final de cuentas quiero estar en el once".