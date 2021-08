Saltan del cabaret al Congreso

Van por Morena y a favor de la llamada '4T'; la primera, en el Congreso capitalino, y la segunda, en San Lázaro. Éstas son sus convicciones: 'No voy sola, voy en bola' Ana Francis Mor salta del cabaret a una curul con la convicción de seguir en la línea del trabajo realizado en el escenario durante los últimos 25 años, donde ha hecho análisis político hasta asumir una postura y plantarse donde está hoy: a favor de la llamada "4T".

Aceptó una candidatura plurinominal para el Congreso de la Ciudad de México que Morena abrió a la sociedad civil. "Ahora sí que yo les cumplía varios temas en ese sentido: Te vengo manejando el feminismo, te manejo la cultura y te manejo el asunto de diversidad sexual, tres cosas en las que he estado activa estos veintitantos años", responde con el desparpajo de ser una de Las Reinas Chulas. ¿Significa que te afilias a Morena? No me afilio a Morena.

Obviamente he estado cerca del partido, en términos de ver qué es este partido ver cómo va, qué está haciendo, ver sus estatutos: "¡Ah, mira, tienen Secretaría de Diversidad Sexual!, una Comisión de Honor y Justicia", "¡ah, mira, está (el monero Rafael Barajas) El Fisgón!"... He ido observado el proceso de Morena. Te voy a ser honesta: nunca he pensado en unirme a un partido político, no sé, no tengo todavía esa formación. No estoy diciendo que no me voy a unir, ¿eh?, pero, en principio, pues no.

Asumirá la diputación el 1 de septiembre, y desliza sus primeras propuestas, que responden a sus dos agendas: arte y feminismo. "Mi tumba va a decir: 'Aquí yace la feminista cabaretera', o 'La cabaretera feminista'. El orden de las palabras ya lo decidirá quien mande hacer la lápida". Pugnará por una ley de para crear un sistema de cuidados, pendiente a nivel nacional. La Ciudad de México, dice, siempre es punta de lanza. "Si algo demostró la pandemia es que el cuidado de las personas y el cuidado de las casas es esencial para que funcione un país, y eso no está reconocido ni moral ni culturalmente, y, por supuesto, ni económicamente", argumenta.

"Es crucial para los derechos de las mujeres, para la paridad y la autonomía económica, que haya un sistema de cuidados. En abril de 2019, la diputada morenista Paula Soto, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, presentó una iniciativa en este sentido; aún resta una sesión extraordinaria del Congreso capitalino, pero su aprobación es incierta. "Si no la sacan, la seguiremos", dice Mor. En cuanto a Cultura, se ocupará en varios pendientes relacionados con el fomento al cine y la regulación de filmaciones, así como poner en operación la Ley de Espacios Culturales Independientes, ya expedida por el Congreso. Y al menos poner sobre la mesa para el análisis una que beneficiaría a su gremio, una suerte de esquema de seguro de desempleo intermitente para artistas que ganan menos de 10 mil pesos al mes. "Sé que está pelón en términos presupuestarios, pero vale la pena la investigación", señala.

A Mor le interesa encabezar las comisiones de Igualdad y de Derechos Culturales, y ya se ha reunido con su bancada y conversado con las presidentas salientes de ambas comisiones, Soto y Gabriela Osorio, respectivamente. "No voy sola, voy en bola, y en bola aprendí a trabajar: el teatro se hace en bola. Voy con Morena, con la '4T'", ataja. Mor asegura conocer bien la Ciudad, por y para la que ha trabajado. Vivió con angustia el sexenio de Felipe Calderón y con desesperanza el de Enrique Peña.

Y, como feminista, asegura que se equivocó al apoyar a Miguel Ángel Mancera en el Gobierno capitalino, como deplora que en la Alcaldía de Coyoacán, donde está el Teatro Bar El vicio, cuartel de las Reinas Chulas, haya gobernado el "gángster de (Mauricio) Toledo". Su tiempo en el Congreso significará para ella una pausa de tres años en los foros, pero la compañía seguirá con Nora Huerta y Cecilia Sotres; no Marisol Gasé, que, por su parte, también asumirá una curul morenista, pero en San Lázaro. También seguirá el El Vicio, espacio enfocado en el cabaret. "Ya me dirán las chicas si debemos y de a cuánto me toca". Por lo pronto, le dedicará su tiempo a la "4T".

¿Por apoyar públicamente a la 4T, te llueve? Monedita de oro no soy, nunca he sido. Si eres feminista, lesbiana, luchadora social y activista, y, además de todo, antineoliberal, pues menos vas a ser. ¿No temes salir tiznada? Qué te digo, hija. Soy cabaretera, y en las primeras cenas familiares eso se oía muy mal. Lo mejor que puedo hacer es trabajar bien para no salir tiznada; no tengo ninguna gana de eso. Ahora, no soy monedita de oro ni tampoco punching bag. No tengo ninguna intención de salir tiznada. De eso no tengo miedo. Me da miedo la ultraderecha, la corrupción, el gangsterismo. 'No ando buscando hueso' Marisol Gasé ataja: "No estoy buscando el hueso". Cabaretera, activista y feminista, integrante de Las Reinas Chulas, asumirá una curul plurinominal por Morena en la Cámara de Diputados. "No estoy buscando al rato la Senaduría; al rato la gubernatura". Eso sí, siempre se ha identificado con la izquierda. Dice que su corazón late "durísimo" hacia ella.

En este momento aún cumple con las funciones de Sé lo que hicieron los sexenios pasados en el Teatro Bar El Vicio, pero al mismo tiempo se empapa de la vida legislativa; lleva meses preparándose, dice, con el estudio de la Ley Orgánica del Congreso y debatiendo en el Instituto de Formación Política de Morena, partido al que aún no se ha afiliado. "Es una invitación que me hace un partido, y por el que luché para que ganara", responde. Un gran amigo suyo le reprochó que ocupará una diputación plurinominal; la Cuarta Circunscripción, que representa a la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos y Tlaxcala.

Un tipo de curul que busca eliminar el Presidente Andrés Manuel López Obrador. "Le dije: '¡Claro, y yo también!'", responde Gasé. "Por supuesto que lo que queremos hacer es que pasen las propuestas que está haciendo el Presidente porque es lo que queremos para que México se construya mejor. Estamos viendo al Tribunal (Federal Electoral), cómo está actuando; ya Lorenzo Córdova va a ser el próximo titular, ya se está viendo. ¡Es de locos ver cómo Córdova ha ido enloqueciendo!".

Sin embargo, Gasé asegura que "irá en bloque y a la discrepancia", pero nunca votará a favor de algo que contradiga sus luchas y convicciones acerca de la igualdad y la cultura. Sus banderas, subraya, han sido precisamente la igualdad y la autonomía reproductiva, su posición contra la violencia hacia las mujeres y la agenda LGBT+. "He sido congruente y no pienso dejar de serlo porque tenga vida política, no tengo que quedar bien con nadie". Y se muestra dispuesta a convencer, y no esquiva la crítica. "Les digo: 'Sí, pregúntenme'. Yo tengo que saber, me voy a parar en tribuna, voy a estar con (la panista) Margarita Zavala y le quiero poner cada día un feto de cada color". Y sí, como actriz que es, se propone "hacer travesuras". Sin querer copiar, ataja, lo hecho por su correligionaria Jesusa Rodríguez, también actriz, con sus sketches en el Senado. "No quiero replicar lo que hace ella, pero sí quiero comunicar lo que estoy haciendo y cuántas horas voy a trabajar; es dinero del erario".

Es su nueva vida legislativa, aunque quizá no del todo alejada de la crítica política que ha sido el sello de Las Reinas Chulas en el escenario, quienes se asumen como herederas del cabaret alemán y nietas de la carpa mexicana. Tampoco es ajena a las críticas a su llegada a la Cámara de Diputados.

"¡Qué horror!, ¡ahora las actrices al Congreso! Y le digo a Ana (Francis Mor): 'Siempre hemos estado nosotras en el horror. Cuando decíamos que era cabaret (lo que hacíamos), era el horror'. Hace 25 años que arrancamos Las Reinas Chulas, y decir 'cabaretera' era la palabra más sucia de las artes escénicas". La cultura y la igualdad de género son sus también banderas La feminista y cabaretera de 48 años sabe que estará en la mira de la comunidad artística y cultural, un gremio muy crítico. Empujará por lograr la paridad en las presidencias de las comisiones, y eso significa combatir el prejuicio de que ciertos rubros conviene tenerlos en manos de hombres.

¿Te interesa encabezar la Comisión de Cultura y Cinematografía? Ah, malora. Sí, yo estoy al servicio de lo que se necesite Pero será, dice, una decisión tomada mediante el consenso con su bancada. El fin es que ocupen los puestos quienes estén mejor preparados. ¿Y tampoco te da miedo salir tiznada? Ya estoy acostumbrada. Creo que estoy bien acuerpada de gente que me quiere y que amo con locura. Gasé no se amilana ante lo que viene en su nueva faceta política: "Me esperan tres añitos muy buenos", asegura.