Salma Hayek pide encontrar a joven militar desaparecida en EU

CIUDAD DE MÉXICO.

Con el hashtag #FindVanessaGuillen (encontrar a Vanessa Guillén) se orquestó una campaña en Estados Unidos para encontrar a una soldado de 20 años, que desapareció misteriosamente en Texas hace 52 días y en la que se encuentra activa la actriz mexicana Salma Hayek.



La madre de la joven de origen mexicano ha declarado que su hija le confesó con anterioridad que estaba siendo acosada por uno de los miembros del Ejército.



"Mami, estoy siendo acosada sexualmente por un sargento, me sigue a donde corro, porque ella es atlética, ella corre también", dijo Gloria Guillén, madre de Vanessa, quien le recomendó a su hija reportar a agresor, pero la joven le aseguró que antes otras mujeres lo habían hecho y no les creían.



La última vez que se tuvo reporte de la joven fue en el estacionamiento de la base militar de Fort Hood, pero sus documentos, llaves de su habitación y de su coche, así como su cartera fueron encontrados en el cuarto de armería donde ella estuvo trabajando la mañana del 22 de abril.



El comando de investigación criminal del Ejército de Estados Unidos aseguró que no pararán de buscarla y además ofrecieron 15 mil dólares por información relevante; sin embargo su madre aseguró que no las autoridades no han realizado esfuerzos para encontrar a su hija.



Salma, por su parte, publicó la noticia el 12 de junio y se comprometió a darle seguimiento al caso. "Vanessa y Gloria, yo sí les creo, me comprometo a poner la foto de Vanessa en mis historias todos los días hasta que la encuentren", escribió la actriz mexicana.



Este viernes se tomó una fotografía junto a un cartel con la foto de la militar y en el que se lee: "Devuélvanos a Vanessa, no estás sola, estamos contigo".

Mientras tanto, se han organizado protestas afuera de Fort Hood, donde piden al general en jefe de la base militar que cierren las instalaciones para encontrarla. "¿Cómo es posible que mi hija haya desaparecido dentro de la base?", cuestionó la madre.