Salió Shawn Mendes con Hailey Baldwin para probar que no era gay

Cd. de México.- Shawn Mendes confirmó que salió con Hailey Baldwin antes de que la modelo se comprometiera con Justin Bieber, según reveló en una entrevista para Rolling Stone.

El cantante reveló que sentía la necesidad de ser visto en público con una mujer para terminar con los rumores sobre su sexualidad.

"En el fondo de mi corazón, sentía que tenía que ser visto con alguien para probar que no soy gay", declaró el intérprete de "Treat You Better".

"Aunque en mi interior sé que no es algo malo, todavía hay una parte de mí que piensa eso, y odio ese lado de mí", agregó.

Mendes y Baldwin fueron vistos juntos en mayo de este año, cuando llegaron juntos a la Gala del Met, en Nueva York.

Por otra parte, la modelo y Justin Bieber se comprometieron en julio de este año, posteriormente confirmaron su matrimonio tras semanas de incertidumbre.