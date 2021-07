Salió Alemán Magnani por dinero para Interjet

Posteriormente, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que había salido de México desde el 31 de enero de este año.

"Él salió en enero a Estados Unidos y en Europa tratando de buscar fondos de inversión para afrontar tanto la situación de Interjet como iniciar nuevos negocios.

"Claro, tomó una nueva residencia, está en Europa, está en Francia", declaró en entrevista con Grupo Reforma.

Sostuvo que el empresario no salió de México para huir de las autoridades, ya que en enero pasado no había una acción legal en su contra.

"Tiene domicilio, él está asentado en un lugar, no está corriendo, no está escondiéndose. Está usando sus tarjetas de crédito, él vive una vida normal, no está huyendo de nadie", comentó.

Alemán Magnani todavía posee el 10 por ciento de las acciones de Interjet, por lo que sigue buscando recursos para que la compañía salga de los problemas financieros que enfrenta, aseguró el abogado.