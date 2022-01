Salinas Pliego calificó de "censura desagradable" el bloqueo de su cuenta de Twitter

En el mensaje difundido por ADN 40, el miércoles por la noche, el tercer empresario más rico en México, según Forbes, denunció que se trató de un caso de "censura desagradable" y "un atentado contra la libertad de expresión que no debe tener límite alguno", opinó.

"Por otra parte, este desagradable asunto de la censura en Twitter. Llama mucho la atención cómo todos estos criticones que se la pasan señalando y ofendiendo a las personas en Twitter, cuando uno les contesta en sus mismos términos, se ofenden. Las perritas salen ladrando con mami Twitter y ándale que me bloquean la cuenta. No pensé que fuera así, pero ya sucedió", señaló en su mensaje de Instagram.

Aseguró que lo iba a arreglar y si no, pues se comunicaría mediante otros canales. Para él, lo importante es que cuando no se cree que la libertad de expresión es fundamental y no se puede criticar o señalar lo que está mal porque se le pone un bozal, se acabó la libertad y eso, añadió, es muy preocupante.

Se quejó de que todo el mundo tiene alguna justificación: "No, es que le habló feo", es que "eso no se puede decir", dijo y consideró que la libertad de expresión no debe tener límite alguno. "Uno puede decir lo que sea", otra cosa es llegar a las acciones.

"Uno debe ser completamente libre de expresarse en las palabras que uno quiera. De las acciones, uno debe hacerse responsable de sus acciones ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Y muy triste la decisión de quién sea, unos burócratas que están ahí escondidos dentro de Twitter y deciden esta cuenta sí va, esta no va. ¡Ni hablar! Es su plataforma y afortunadamente tenemos otros canales, como dice aquel meme que me gusta: ´salinator, I´m back´".

¿Por qué lo bloquearon?

El 13 de enero, luego de que anunció que por segunda vez en su vida había dado positivo al coronavirus, que estaba bien y que se iba a aislar, lanzó una encuesta en Twitter con una sola pregunta y tres opciones de respuesta con formato de hashtag.

"¿Qué creen que pase primero? Mi recuperación o que... #LaBrujaDenisse conteste? #Simion amenace viejitas? #Chapucerdo llore?", aludiendo a la analista política Denise Dresser, al exfuncionario Simón Levy y al youtuber Nacho Rodríguez.

"Hay personas que buscan promover sus ideas y silenciar las ideas de los demás, grupos de personas que se llevan y no aguantan (soportan). Ellos se organizaron y denunciaron mi publicación como si fuera acoso selectivo", señaló en mensaje por Instagram.

En otra publicación, de nueva cuenta, se refirió a sus tres perritas, a las que dijo amar y consideró una ofensa compararlas con las tres personas a las que aludió para que le bloquearan la cuenta de Twitter.