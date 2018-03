Salinas está detrás de Anaya: López Obrador

Tijuana, BCN.

Tras reunirse con empresarios de Baja California, Andrés Manuel López Obrador pidió a sus contrincantes José Antonio Meade, del PRI, y Ricardo Anaya, del PAN, moderarse para conservar la estabilidad del País.

También aseguró que detrás de Anaya está Carlos Salinas de Gortari.

“Todo esto de que se van a meter a la cárcel es muy frecuente en la mafia del poder, acuérdense que (Carlos) Salinas utilizó esa estrategia de actuar de manera espectacular metiendo a la cárcel a (Joaquín Hernández Galicia) La Quina, los panistas son alumnos de Salinas, no dudo que Salinas esté detrás de Anaya”, indicó.

“No tengo duda porque ahí está Diego (Fernández de Cevallos) y es lo mismo, son pleitos de arriba, porque cuando se reparte mal el botín, hay motín, son iguales, a mí no me van a engañar”.

El candidato de Juntos Haremos Historia se reunió en Tijuana con empresarios y revisó los cuadros de su organización política que cuidarán el voto en Baja California, de acuerdo con su equipo en esta ciudad fronteriza.

“Pienso que se debe de cuidar la estabilidad política del País, la confrontación no debe producir desestabilidad, se deben de serenar, están muy agresivos, están haciéndose daño, y ojalá no pase a mayores porque eso no le conviene al País”, dijo en conferencia de prensa.

“Buscamos un cambio ordenado, pacífico, no queremos la discordia, buscamos la unidad de los mexicanos, necesitamos sacar a México de la decadencia, sacar al pueblo de la pobreza, de la violencia”, insistió.

Las cúpulas del poder se molestan entre sí y provocan estas discordias, expresó el político tabasqueño.

“Hacemos un llamado respetuoso”, mencionó, “tanto a los del PRI como los del PAN, a los del PRIAN que ahora están peleados, suele pasar que se pelean arriba, se pelean las mafias, eso es lo que está sucediendo, les hacemos un llamado para que resuelvan sus diferencias”.