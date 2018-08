´Salimos corriendo al oír el estruendo´

"Yo me enteré que la casa se comenzó a quemar porque uno de mis perros ladró avisándome, rápido me levanté y grité con mis vecinos para que a nadie le pasara nada". José Ascensión Ortiz.

Eran las cuatro de la mañana cuando un poderoso estruendo despertó a Erika, habitante de la colonia Margarita Maza de Juárez, el sonido se hacía pequeño entre una gigantesca nube de humo y llamas proveniente de una fábrica de tarimas que se incendiaba justo frente a su domicilio "No sé describir qué fue lo que sentí, sólo sé que desperté a mi esposo, a mis 2 niños y nos salimos corriendo, mis vecinos también se salieron, ni siquiera tuve oportunidad de sacar ropa o alguna pertenencia porque me importó salir con vida".

Su casa fue reducida a cenizas, las láminas y pedazos de madera de la edificación formaron kilos de polvo negro junto a los restos de sus muebles y ropa.

Entre las pérdidas también había colchones, pedazos de electrodomésticos, cables, tuberías, mesas, sillas y aparatos que minutos antes del siniestro formaron el hogar de su vecino, José Ascensión Ortiz de 82 años de edad que dormía cuando todo ocurrió "Mi hijo está en silla de ruedas, es diabético, lo saque corriendo, yo me enteré que la casa se comenzó a quemar porque uno de mis perros ladró avisándome, rápido me levanté y grité con mis vecinos para que a nadie le pasara nada, bendito Dios, salimos bien, estamos tristes porque no tenemos nada".

La lista de afectados también incluye a otros 4 domicilios que sufrieron afectaciones en ventanas, puertas, marcos, cocinas y recámaras, en total fueron 6 casas las alcanzadas por las llamas.

"Vamos a irnos con un familiar que vive aquí a lado para pasar la noche, nosotros nos quedamos sin colchón, no hay donde dormir, el techo se nos está cayendo, hay filtraciones de agua por todas partes, no tenemos ropa, son años de esfuerzo que en minutos desaparecieron" mencionó una vecina.

Conforme el humo se fue esparciendo por la colonia vecinos, familiares y externos acudieron, ayudaron a controlar el fuego, no hubo heridos, pero la zona sí quedó destrozada, aún así sacaron una mesa en la que acomodaron platos e improvisaron un comedor.

¿Quién asume los costos?

José Ascensión aseguró que el dueño de la tarimera se comprometió con los afectados a cubrir al 100% los gastos de reconstrucción de sus viviendas, incluso afirmó que pagará renta para él y su hijo en lo que se crea un lugar digno para vivir.

"Siempre ha sido una muy buena persona, nosotros entendemos que esto fue un accidente, no fue algo que alguien provocó a propósito, él nos dijo que cubriría todos los gastos y confiamos en él". Por su parte, el coordinador de Servicios Primarios José Garza Salinas aseguró que apoyarían con maquinaria especial para recoger los escombros, colchones y despensas para los afectados.





LOS HECHOS

Puras cenizas

Por David Silva

Un negocio de venta de tarimas de madera ubicado en la colonia Margarita Maza de Juárez se incendió la madrugada de ayer.

El fuego se originó alrededor de las 02:00 horas, en la calle 20 de Noviembre, entre Benito Juárez y 5 de Mayo.

Las llamas se expandieron por lo menos a tres domicilios, cuyos moradores alcanzaron a salir sanos y salvos.

También una camioneta que se encontraba en la acera de enfrente fue devorada por el fuego.

Bomberos de la vecina ciudad de Río Bravo, acudieron al lugar del siniestro para apoyar a sus colegas, ya que no se daban abasto ante la magnitud del siniestro.

Al apoyo también se unieron los vecinos, quienes sostenían las mangueras para que los "tragahumos" pudieran trabajar mas cómodos.

Al sitio también arribaron elementos del ejercito Mexicano de la Octava Zona Militar, para acordonar el área y ayudar a evacuar a la gente que se encontraba en peligro.

Cientos de vecinos salieron asustados de sus hogares, unos para ponerse a salvo y otros solo para presenciar el siniestro y grabar vídeos o tomar alguna que otra foto.

La magnitud del incendio se pudo observar a varios kilómetros de distancia, pues las llamaradas alcanzaron hasta quince metros de altura.

Hasta el momento se desconocen qué o quienes provocaron el incendio.