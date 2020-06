´Salimos a vender o morimos´

La pandemia por Covid-19 es como una hidra de mil cabezas y garras que han tocado en muchos aspectos la vida de todos. En aquellos que se ganan el sustento diario en la vendimia en las calles es una pesadilla que se recrea diariamente, en donde solo hay pérdidas.

Doña Aurora es una mujer añosa que desde hace mucho tiempo, recorre las calles de la colonia Rodríguez vendiendo nopales, la emergencia sanitaria la ha convertido en una damnificada, en donde hay días en que apenas y gana lo suficiente para comer lo esencial, pero en otros- en sus palabras- ni para un refresco obtiene.

Ella recorre este sector de la ciudad, mucho antes de conocerse la tecnología que hoy dispensa la vida de todos, mucho antes de que apareciera la pandemia del VIH en la década de los 80´s.

Empero, hoy son otros tiempos y deambula entre los autos y clientes de una cadena de tortillerías en la esquina de la calle Monterrey y San Luis Potosí.

Sentada en la acera junto a una bolsa impecablemente cuidada, en donde guarda su mercancía (nopalitos) aguarda una potencial venta, pero no. Los clientes ingresan a la tienda, compran y vuelven cubiertos en cube bocas rápidamente a sus autos y se marchan ignorando su ofreciendo de venta.

EL MAÑANA la acompaña y ella comparte a modo reflexivo: "Tengo que salir de mi casa y vender mis nopalitos, si me quedo sin hacer nada me muero, aquí ando mire y no he vendido nada". Entre sus manos revoletean algunas monedas y con la mirada las cuenta y dice: "No alcanzo ni para un refresco".

Y prosigue: "Me registré para un cheque de apoyo que nos dijeron del Ayuntamiento, iban a dar 2 mil pesos, pero nunca llegó, no me dieron nada, ya me han dicho que no ande vendiendo en la calle, pero como le hago, si no trabajo, no como", expresa preocupada.

El calor sofocante de mediodía parece no inmutarla, apura la entrevista y antes de concluir lanza una profunda meditación: "Tenemos que trabajar, estar activos, si me enfermo y me manda al hospital, allá me muero, ya me dijeron que a los viejos nos van a matar a todos", afirma.

Doña Aurora se endereza, se acomoda el cubrebocas y sus gafas y se despide y se zambulle nuevamente en su andar diario a pedir a clientes de la tortillería en donde tiene su punto informal de venta, le compren su producto, su suerte está al aire como sus esperanzas, aunque al menos -tan solo por un instante, compartimos ese refresco, que preocupada anhelaba.

Deben salir para poder sobrevivir.