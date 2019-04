Salida de Venezuela de OEA es un acto de soberanía legisladora

Caracas.

Venezuela concretará su salida oficial de la Organización de Estados Americanos (OEA) el próximo sábado, como una acto de soberanía, subrayó hoy la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Gladys Requena.

"La OEA ha violentado los principios generales del derecho internacional y Venezuela lo que ha hecho es reaccionar contra este organismo. Está dando un ejemplo ante el mundo de valentía", destacó la legisladora en el programa "Al Aire" que transmite Venezolana de Televisión.

Consideró que la OEA "no es un organismo imparcial, es un organismo desprestigiado, no hay ningún privilegio en formar parte de esta institución. Venezuela forma parte de organismos multilaterales. No queda sola".

Acusó a la OEA de responder solo a los intereses del gobierno de Estados Unidos, y a su titular, Luis Almagro, de convertirse en el vocero de los intereses de esa nación norteamericana.

El líder revolucionario Elías Jaua indicó que Venezuela se libera de la OEA, "el último reducto de tutelaje colonial e imperial".

En su programa Encuentro Popular 121 transmitido por la emisora de radio YVKE Mundial, Jaua señaló que su país dio "un paso hacia la independencia plena".

"Es un paso hacia la independencia, hacia la liberación definitiva del país, de la República Bolivariana de Venezuela, de los viejos mecanismos de dominación colonial", aseguró.

Acusó al organismo de callar ante las dictaduras en América Central y en el Sur, y de validar intervenciones contra los pueblo, como en Haití y Panamá.

El 28 de abril de 2017, Venezuela presentó de manera formal su retirada de la OEA, proceso que se lleva dos años y que se cumplen el próximo 27 de abril.

Venezuela pertenecía a ese organismo continental desde su creación, en 1948.