Salida de Urzúa daña confianza en AMLO

Cd. de México.

La columnista de The Wall Street Journal (WSJ), Mary Anastasia O´Grady, advirtió ayer que la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda conmocionó los mercados en México y agravó la desconfianza empresarial en el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El peso mexicano cayó casi 2 por ciento el martes de la semana pasada luego de que el Secretario de Hacienda anunció que renunciaría al puesto", escribió O´Grady en su artículo "Pierde México un freno a la corrupción".





"La conmoción que cimbró a los mercados financieros se debió tanto al contenido de la carta de renuncia de Urzúa como a lo repentino de su decisión.



"El subsecretario de Hacienda Arturo Herrera aceptó de inmediato reemplazar a Urzúa y los mercados se tranquilizaron. Pero la confianza empresarial, que ya estaba tambaleante, se ha visto aún más dañada", explicó la encargada de la columna semanal The Americas.



Para O´Grady, es poco probable que la confianza sea reparada en tanto López Obrador continúe centralizando el poder y siga burlando el Estado de derecho.



"La carta de renuncia de Urzúa deja entrever que tras bambalinas (del Gobierno) hay aún más razón para sentir pánico", afirmó, para luego enumerar los señalamientos del ex Secretario.



Una política económica que no se basa en la evidencia y recurre a extremismos, la imposición de funcionarios sin conocimientos y la existencia de conflictos de interés, fueron las acusaciones de Urzúa.



"En una entrevista publicada el sábado en la revista Proceso, Urzúa declaró que se refería principalmente a Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia.



"Escribí sobre la reputación turbia de Romo en la comunidad empresarial de Monterrey en febrero del 2018, cuando él estaba apoyando a AMLO a la Presidencia", escribió la columnista.



Destacó que lo que realmente pareció irritar al ex Secretario fue el poder que tuvo Romo para nombrar a los jefes del SAT y de dos importantes bancos de desarrollo propiedad del Gobierno, Nafinsa y Bancomext.



Además retomó lo declarado por Urzúa a Proceso en el sentido de que no confiaba en Romo, debido a que tiene acceso a información confidencial del Gobierno mientras que, al mismo tiempo, mantiene una relación estrecha con actores de los mercados financieros.



O´Grady consideró que es un buen punto, ya que los bancos paraestatales juegan un papel importante en los mercados financieros y durante la mayor parte del siglo 20 su mal manejo casi siempre coincidió con una crisis económica mexicana.



"Urzúa no ha detallado qué fue lo que lo motivó a renunciar", agregó. "Pero se sincera respecto a los riesgos que corre México si se le permite a AMLO seguir tratando al País como su propio feudo".