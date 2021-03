Salida de Almaraz no le resta al PRI

Cd. Victoria, Tam.- El dirigente del Comité Directivo Municipal del PRI Victoria, Horacio Reyna de la Garza, desestimó la participación del exalcalde Óscar de Jesús Almaraz Smer ahora bajo las siglas del Partido Acción Nacional para la elección de diputado federal por el Distrito V, esto como punta de lanza de los candidatos blanquiazules a elecciones locales.

"La gente ubica que votar por el PAN no importa la persona, son los que han realizado el daño y el agravio que tiene hoy Victoria, se sienten agraviados por todos los malos servicios públicos", y cuestionó, "¿Qué persona o militante del PRI ha anunciado que va y lo respalda – a Óscar Almaraz- ? No ha habido nada al respecto".

El exalcalde por el Revolucionario Institucional en el período 2016-2018 perdió la reelección en la Presidencia Municipal victorense ante el panista Xicoténcatl González Uresti, antes de esto, en la LXI Legislatura local se desempeñó como diputado por el Distrito 14 – Victoria norte -, fue contralor y Secretario de Fianzas en la administración estatal encabezada por el ex gobernador Eugenio Javier Hernández Flores, además de desempeñar diferentes cargos en la estructura del PRI.

Asimismo, Reyna de la Garza agregó que sobre la actual administración municipal aún pesa la sombra del alcalde con licencia González Uresti, "los regidores del PAN tuvieron la gran posibilidad de decirle que no estaban de acuerdo en como se había gastado el año pasado, lo aprobaron con once votos, la presidente municipal, la sindica y nueve regidores del PAN votaron a favor, once a nueve, los regidores del PRI lo dijimos, ellos respaldan a la administración de Xico González Uresti".

Finalmente, el dirigente municipal tricolor confió en que su partido sabrá capitalizar el rechazo en contra de Morena, por lo cual, cuenta con posibilidades suficientes para recuperar el gobierno municipal de la capital del estado el próximo seis de junio.