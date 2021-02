Salgado Macedonio se registra como candidato

A la misma hora, Basilia Castañeda, quien acusa a Salgado Macedonio de violación, compareció formalmente en la Ciudad de México ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, donde ratificó su denuncia contra el aspirante a Gobernador.

Castañeda sostuvo que la posibilidad de procesar penalmente al senador con licencia está en manos del Jefe del Ejecutivo.

"Aquí la última palabra la tiene el Presidente. Estoy aquí, ya rendí mi declaración y espero que lo escuche también (el Presidente) y que pueda entender que eso no es una mentira, que estoy aquí estoy dando la cara", dijo.

"No puede el defender a un violador porque, desde que me pasó todo esto, me ha jodido la vida. Esto no se supera con nada, yo creo que 100 años que viva y que tenga conciencia, voy a decirle lo mismo", agregó.

CLIMA HOSTIL

Las abogadas de Castañeda denunciaron que su comparecencia se registró en un abierto clima de hostilidad por parte de cuatro abogados que acudieron en representación de Salgado Macedonio.

Patricia Olamendi, una de las abogadas de la víctima, reveló que Salgado Macedonio fue citado para este martes, a las 12:30 horas, para comparecer sobre el caso ante la CNHJ.

Tras hacerse público el registro, diputadas federales de Morena demandaron al presidente nacional, Mario Delgado y a la CNHJ ponerse del lado de las víctimas.