Salen más acusaciones

La presentadora Rosie O´Donnell dijo que el comediante Bill Cosby acosó sexualmente a una productora en su antiguo programa de entrevistas diurno, llamado The View.

En una entrevista remota con el también anfitrión Andy Cohen, para su show Watch What Happens Live, O´Donnell confesó que no se sorprendió de las acusaciones contra Cosby, quien actualmente se encuentra tras las rejas, por el incidente con la productora.

"Voy a contarte la historia sobre lo que le sucedió a un miembro del personal en nuestro programa. (Ella es) Muy alta, como, seis pies (1.82 metros) de alto, una mujer grande, muy buena productora. Ella fue asignada para hacer al ´invitado misterioso´ (Cosby en esta ocasión). Él estaba ahí como el invitado misterioso. Ahora, noticia de última hora, yo siempre supe quién era el invitado misterioso de cada vez. Simplemente actuaba (que no sabía)", comentó.

"Entonces, en la sala, la sala verde, la productora entra y habla y le dice a Bill Cosby: ´Ella no va a saber que eres tú, ya sabes´. Y él le dijo: ´Todo lo que tiene que hacer es poner su mano aquí mismo´, y él puso su mano cerca de su pene, ´Y ella sabrá que soy yo´".

La famosa relató que la productora, cuyo nombre nunca dijo, comenzó a llorar tras la acción de Cosby para luego salir del cuarto, y que después llegó un productor masculino para hablar con el actor sobre qué era y qué no apropiado hacer en el programa.

O´Donnell señaló que no supo del percance hasta que terminó el show, y que a pesar de que intentó hablar de ello con los responsables del programa, ellos nunca le dejaron abordarlo.

"En The View no lo discutían. Cada vez que trataba de mencionarlo, se convertía en una pequeña pelea", añadió.