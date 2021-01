Salen del mercado los vehículos ATV

McAllen, Tx.- La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, CPSC, y Luyuan Inc., se encuentran retirando del mercado vehículos ATV comercializados por la empresa en mención, debido a que no cumplen con lineamientos oficiales relacionados con el control de velocidad.

Ante esta situación de seguridad, CPSC solicita a los consumidores dejar de usar inmediatamente los modelos para jóvenes de vehículos ATV, conocidos también como cuatrimotos, para prevenir lesiones graves e incluso la muerte, destacándose que estas unidades no cumplen con la normativa de seguridad de la CPSC.

Dichos vehículos son para su uso desde niños de seis años de edad y mayores, debido a las dimensiones del producto, sin embargo no cumplen con los límites de velocidad máxima obligatorios, ni con otros requisitos de la normativa para vehículos destinados a niños menores de 10 años de edad, presentando un riesgo de colisión a alta velocidad que podrían causar lesiones graves o la muerte de los usuarios.

Las unidades fueron comercializadas a través de Amazon.com, en Walmart.com, www.familygokarts.com, www.Bigtoysgreencountry.com, www.Bigtoysusa.com y www.Saferwholesale.com. Adicionalmente, los vehículos se vendieron en concesionarios, incluyendo Tool Store Go-Kart Shop, ATV Distributors, Four Seasons Power Sports, Mefast Wholesale, Toomey Tools, Steward Auto, A&S Auto y Bounce it Off Motorsports.

Luyuan distribuyó las cuatrimotos desde agosto de 2018 hasta agosto de 2020.

La CPSC y Luyuan urgen a los consumidores a dejar de usar los vehículos ATV de inmediato y reportar cualquier incidente a la CPSC en www.SaferProducts.gov.