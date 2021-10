Salen del clóset

El escritor de cómics John Byrne decidió en 1983 que su personaje Northern, mutante de Marvel y miembro en algunas etapas de X-Men, fuera gay. Fue una decisión tomada acorde con las investigaciones científicas que demostraban que la homosexualidad es una preferencia de factores genéticos y no ambientales.

E l anuncio de que el nuevo Superman (que es hijo de Clark Kent y Luisa Lane) tendrá un romance con un amigo convierte al superhéroe en el más reciente guiño del mundo de los cómics a la comunidad LGBT, pero no es, por mucho, el primero.

Northern, sin embargo, nunca tuvo que salir del clóset, siempre fue abiertamente gay. A diferencia de él, el nuevo Superman se suma Iceman y Batichica como la tercia de héroes que en el último lustro han adquirido este nuevo súper poder de convertirse en referencia de la comunidad LGBT.

Iceman

Salir del clóset no fue fácil para el Hombre de hielo, sobre todo porque implicó que tuvo que decirle que era gay ¡a sí mismo! Iceman, en la línea de tiempo actual era heterosexual y tenía relaciones con mujeres, en particular con Kutty Pride. Pero en su versión joven, el Iceman que aparece en el cómic All-New X-Men No. 40, se declara gay.

¿Cómo es que de adulto es hetero y de joven gay? En el comic, hay una viñeta en la que los Iceman se enfrentan y el adulto le explica al joven que durante todos estos años ha vivido en el clóset.

Batichica

El lesbianismo de Batichica ha sido un debate de décadas. Creada para “darle una novia” a Batman (otro del que siempre se ha insinuado su homosexualidad)

Superman. El novio tiene el pelo pintado de un tono entre rosa y lila. Usa lentes. Superman sostiene una taza de café mientras lo besa. Esta es la viñeta con la que esta nueva versión del cómic (hay que aclarar que no es Clark Kent, sino su hijo Jonathan) pone a Superman en el Olimpo de los personajes LGBT. “La idea de reemplazar a Clark Kent con otro blanco heterosexual se sentía como una oportunidad perdida”, declaró Tom Taylor, escritor de esta saga, al New York Times.

Batichica deambuló en la ambigüedad de la identidad sexual hasta 2016, cuando la colección Rebirth la puso en el lugar que algunos fans siempre quisieron: la lesbiana de la familia Wayne (prima de Bruce Wayne)

Hombre de hielo