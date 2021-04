Salen de vacaciones

"Salud por todas las mamás trabajadoras como Geraldine y yo que cuidamos a nuestros hijos", expresó Camila brindando con su amiga, y agregó: "Geraldine y yo venimos de vacaciones con siete niños", y la ex de Gabriel Soto se escucha decir: "Yo todavía no lo puedo creer, no sé si lo vamos a lograr".